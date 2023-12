Cote d'Ivoire: Lutte contre les violences basées sur le genre- Abidjan accueille la campagne « Carton rouge »

Le ministère de la femme, de la famille et de l’enfant (Mffe), de concert avec le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa), le Réseau de la Renaissance africaine et de la Diaspora (Ardn), annonce pour le mardi 12 décembre à Abidjan, une campagne de mobilisation visant à emmener la société « à donner un carton rouge à toutes les formes de violences basées sur le genre (Vbg) ». Rapporte le Cicg.

Le lancement de cette campagne dénommée « Carton rouge » contre les Vbg se tiendra à partir de 14H00 à l’espace Latrille Events sis à Cocody Les 2-Plateaux.

Cette campagne qui se veut régionale en s'étendant à plusieurs pays de l'Afrique de l'ouest et du centre, tels que le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Bénin et la Rdc comme invité spécial, sera l’occasion de réunir tous les acteurs afin de faire le point des progrès et des défis, de confirmer et de renforcer l’engagement de la Côte d’Ivoire contre les VBG, au niveau politique et de la mobilisation des ressources. Elle a pour thème « Tous engagés pour une tolérance Zéro aux Vbg d’ici 2030 ».

En Côte d’Ivoire, le lancement de la Campagne "Carton rouge" donnera lieu à une cérémonie officielle placée sous les hauts patronages de la première Dame Dominique Ouattara, et du premier ministre, ministre des sports et du cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, avec le parrainage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et la présidence de la ministre de la femme, de la famille et de l´enfant, Nassénéba Touré.

Plusieurs personnalités et partenaires y prendront part, à l'instar des parties prenantes notamment, les ministères sectoriels, les agences du Système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, les représentants de certains pays de la sous-région susmentionnés, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les Ong internationales et nationales, le secteur privé, les réseaux de jeunes, les organisations de femmes, l’association des rois et chefs traditionnels, les leaders communautaires et guides religieux, les professionnels des médias, les communicateurs traditionnels, les influenceurs, les ambassadeurs et champions, le secteur culturel et sportif.

Il est à noter que la campagne « Carton rouge » aux Vbg sera exécutée sur 12 mois après son lancement. Un plan d’action sera élaboré pour le suivi des engagements pris par l’ensemble des parties prenantes et évalué après la période de 12 mois.