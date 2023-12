Afrique: L'IGAD a appelé à un processus de médiation africaine au Soudan

<strong>Addis Abeba, — : - L'IGAD a appelé à un processus de médiation unifié ancré en Afrique qui coordonne les divers efforts et pistes nationaux, régionaux, continentaux et internationaux sous les auspices de l'IGAD et de l'UA.

L'IGAD a publié un communiqué concernant la 41ème assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, tenue ce samedi à Djibouti.

Le communiqué a souligné qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise actuelle au Soudan et qu'un dialogue et des discussions pacifiques et respectueux sont le seul moyen de tracer la voie à suivre pour un Soudan pacifique, stable, uni et démocratique.

Le communiqué souligne la détermination à redoubler d'efforts et à oeuvrer pour une collaboration et une coordination meilleures et plus étroites avec toutes les parties prenantes afin de mobiliser le plein soutien politique et diplomatique à l'IGAD et à l'UA afin de s'acquitter efficacement de leur rôle essentiel dans la recherche d'une solution pacifique au conflit en cours et à l'IGAD.

Le communiqué demande en outre d'accélérer les efforts visant à organiser un dialogue civil inclusif entre l'IGAD et l'UA, dirigé par les Soudanais, visant à forger un consensus national en faveur de la formation d'une transition dirigée par les civils qui aboutira à la tenue d'une réunion ouverte, des élections transparentes et démocratiques.

Il a réitéré son appel aux parties au conflit à cesser immédiatement et sans condition les hostilités et à permettre un accès humanitaire sans entrave et la protection des civils dans les zones et communautés touchées.

En outre, le communiqué exhorte les États membres de l'IGAD à confirmer leurs engagements en matière de soutien humanitaire au Soudan et à la communauté internationale de réagir immédiatement et d'intensifier son soutien pour atténuer la détérioration de la situation humanitaire au Soudan.

Le communiqué a également salué le rôle joué par le Secrétariat de l'IGAD, dirigé par le Secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, pour avoir facilité avec succès le 41e Sommet extraordinaire et pour son rôle central dans la co-facilitation du dernier cycle de pourparlers de Djeddah qui a continué à positionner l'IGAD au premier rang. à l'avant-garde des efforts de médiation en cours.

En outre, il a salué la détermination des co-facilitateurs des pourparlers de Djeddah, à savoir le Royaume d'Arabie saoudite, les États-Unis d'Amérique et l'IGAD, qui représente également l'Union africaine (UA), et les a remerciés pour le soutien apporté à la préservation du modestes progrès réalisés jusqu'à présent lors du dernier cycle de négociations, et a exprimé le soutien continu et total de l'IGAD au processus.