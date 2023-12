Afrique: C3-Groupe C - Au Nigeria (17H00) : Rivers United-CA - Sur leur lancée

Tout comme à Luanda la semaine dernière, à Port Harcourt aujourd'hui, le leader clubiste se produira en conquérant.

Franchement, même si elle ne carbure pas à plein régime, l'attaque du CA a tout d'une carte de voeux pour 2024. Irrésistible jusque-là, la ligne offensive clubiste a récemment fait voler en éclat la résistance adverse pour la 7e fois de suite (toutes compétitions confondues). Logiquement donc, le CA se produira cet après-midi au Yakubu Gowon Stadium de Port Harcourt au Nigeria avec l'objectif d'aligner un 8e succès de rang, une victoire pour s'ouvrir en grand la porte des quarts de la C3.

A présent donc, dès aujourd'hui, au vu de son statut de leader invaincu, le CA sera attendu de pied ferme par l'équipe nigériane, un onze qui a calé dimanche dernier face à Dreams FC, lui-même antérieurement dominé par le CA à Radès. Jusque-là donc, pas question de parler de récitals clubistes en C3 mais de promesses en des lendemains qui chantent pour la nouvelle année, même si avant tout, il va falloir boucler 2023 avec un rythme soutenu, contre l'Etoile du Sahel, jeudi prochain, Rivers United FC, moins d'une semaine après, puis le Stade Tunisien, l'AS Soliman et l'OB juste avant le réveillon.

Pas question donc de lever le pied avant de tenir ses engagements. Sauf que peut-être, sans tirer toutefois des conclusions hâtives, l'on peut estimer que les dernières prestations augurent une nouvelle année très prometteuse pour les hommes de Saïd Saïbi, avec, en ligne de mire, le passage avant l'heure au 1/4 de la C3 et un maximum de points bonus pour le play-off local.

Eduwo de retour

Aujourd'hui donc, sans marcher sur l'eau, mais telle une locomotive, le CA caracole et tire le wagon du groupe C de la C3. Il faut dire que, depuis le début du mois d'octobre, on dirait que les joueurs et le staff ont pris de très bonnes résolutions et ont convenu qu'ils devaient remplacer la suffisance par la générosité. Bien sûr, pour toucher au but, il faut de l'énergie, une bonne hygiène de vie, des encadreurs aux petits soins, une approche tactique qui cadre avec les qualités des joueurs sous la main et surtout des attaquants qui apportent le danger et qui font trembler les filets.

Là, globalement, le staff technique a, semble-t-il, trouvé les bonnes associations et le bon plan au niveau des trois lignes de jeu. En clair, le 4-2-3-1 prôné par Saïd Saïbi tient la route, alors que quelques joueurs sont interchangeables. Ce qui permet en l'état de trouver la parade quand par exemple Ghaith Sghaier est blessé et Eduwo suspendu. Là, le salut vient de Chiheb Laâbidi au coeur du jeu et Hamdi Laâbidi sur le front de l'attaque. Plus bas aussi, si le quatuor Cherifi-Omrani- Hamrouni-Zaâlouni est bien en place, le coach peut aussi compter sur des alternatives fiables avec les Taoues, Bedoui et Skander Laâbidi.

Au milieu maintenant, devant le rideau défensif, la paire Ben Yahia-Khélil apporte des garanties et du carburant au trident placé juste devant eux. Ces milieux offensifs ont pour noms Meziani et Srarfi sur les ailes et Chiheb Laâbidi à la manoeuvre, alors que Hamdi Laâbidi a récemment évolué en pointe avec succès, là ou le Nigérian Kingsley Eduwo occupait jusque-là le poste avant sa suspension pour le dernier match de Luanda pour somme d'avertissements.

D'ailleurs, pour le titulaire de ce poste précis, aujourd'hui, tout dépendra de l'option tactique choisie même si le staff pencherait plutôt pour la carte Eduwo. Des joueurs cadres qui se valent globalement, des automatismes qui prennent forme, un banc fourni et un coach pragmatique, non adepte d'un jeu figé, c'est peut-être aussi comme ça qu'on construit une équipe...