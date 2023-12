Tunisie: C1--Ténacité payante de l'ESS - Jusqu'au bout de la nuit !

Il fallait de la force et beaucoup de volonté pour résister à une pluie diluvienne qui n'a pas arrêté de tomber tout au long du match, avec une pelouse bosselée et de surcroît trempée face à un adversaire coriace même en déplacement. Les Etoilés se sont battus jusqu'au bout et ont fini par obtenir gain de cause. Une précieuse victoire qui leur permet de se relancer dans la course à la qualification aux quarts de finale de la C1 africaine.

Imed Ben Younes et ses hommes étaient dos au mur au moment de fouler la pelouse de l'Olympique de Radès, vendredi soir. Une seule option s'offrait à eux afin de garder leurs chances intactes pour se qualifier aux quarts de finale de la Champions League : la victoire et rien que la victoire.

Une mission des plus difficiles face à un adversaire qui, même si son championnat local est à l'arrêt, a démontré, une semaine auparavant face à l'Espérance, qu'il a bien d'arguments à faire valoir et qu'il ne compte pas faire de la figuration en Ligue des champions même s'il évolue constamment à l'extérieur. En effet, Al Hilal du Soudan reçoit ses hôtes à Dar es Salam où il se sent finalement à la maison puisqu'il est parvenu à infliger une lourde défaite à l'Espérance lors de la 2e journée.

Avant-hier soir à Radès, les Soudanais se sont montrés aussi coriaces qu'ils l'ont été une semaine auparavant, bravant des conditions climatiques difficiles et une pelouse trempée et en état piteux qui ne favorise pas le jeu court.

Pourtant, les Soudanais se sont montrés accrocheurs à souhait, à même de se montrer des fois dangereux, donnant des sueurs froides à Ali Jemal et à sa défense à l'image de la grosse frappe de Mohamed Abderrahmene vers la fin de la première mi-temps interceptée par le portier étoilé suite à une jolie détente.

Au coude-à-coude jusqu'au but libérateur...

En deuxième mi-temps, les débats se sont poursuivis aussi serrés que durant la première période de jeu. Au coude-à-coude, Etoilés et Soudanais ont continué à se renvoyer dangereusement la balle malgré la pluie diluvienne qui n'a pas arrêté de s'abattre sur la pelouse de Radès. Sauf qu'un match nul suffisait aux Soudanais pour garder leurs chances intactes, alors que les Etoilés devaient remporter coûte que coûte la victoire pour se relancer dans la course de la qualification aux quarts de finale.

Imed Ben Younes a beau opérer des changements pour stabiliser son entrejeu. La solution viendra finalement non pas suite à une meilleure maîtrise des débats à l'entrejeu ni sur balle arrêtée, mais sur un exploit individuel de Jacques Mbé qui a justement repris du service vendredi soir après avoir purgé sa suspension. Mbé a profité d'une balle mal dégagée par la défense soudanaise pour adresser un boulet de canon qui laissa le portier soudanais sans voix.

Un but libérateur marqué à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Il fallait tenir bon durant les neuf minutes qui restaient en comptant le temps additionnel. Chose que les Etoilés ont su faire grâce entre autres aux changements de dernière minute visant à renforcer le compartiment défensif.

Bref, les Etoilés ont tenu jusqu'au bout de la nuit en se battant jusqu'au coup de sifflet final. Ils ont fini par obtenir gain de cause. Une précieuse victoire qui leur permet de se relancer dans la course à la qualification aux quarts de finale de la C1 africaine. Un succès qui leur permet de retrouver le sourire et de dégripper leur machine, évitant de justesse une crise de résultats.