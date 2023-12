Gabon: Le Chef de l'État rend hommage à Feu Pierre Mamboundou Mamboundou et Feu Paul-Marie Yembit

Ndendé, le 09 Décembre 2023- Après avoir séjourné dans la province de l'Ogooué Maritime où il a procédé à l'inauguration de l'usine GPL de Batanga et communié avec les populations portgentillaises, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, SE le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé ce jour dans la province de la Ngounié pour y effectuer un séjour de 48h .

Accueilli avec ferveur et liesse à l'instar de ses précédents déplacements dont honneurs militaires et bain de foule, le Président de la Transition s'est rendu dans le département de la Dola à Ndendé accompagné de la Première Dame Zita Oligui Nguema.

Dans cette localité, le Chef de l'État s'est incliné devant les mausolées de Feus Paul-Marie Yembit, 1er Vice-président de la République Gabonaise de 1961 à 1966, et Pierre Mamboundou Mamboundou ancien maire de la commune de Ndendé et leader de l'opposition gabonaise, respectivement décédés le 21 janvier 1978 et le 15 octobre 2011.

A travers cet hommage marqué par le dépôt de gerbes de fleurs, le Président de la Transition a tenu à exprimer sa reconnaissance aux illustres disparus et dignes fils du Gabon qui ont marqué l'histoire politique de notre pays.

Par ailleurs, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu avec populations locales à la place de l'indépendance. Des échanges inédits qui ont porté essentiellement sur le bien-fondé du coup de libération du 30 août 2023, les propositions de la notabilité pour

mener à bien cette Transition, ainsi que les difficultés rencontrées dans le département de la Dola, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et le conflit homme-Faune.

Sur le dernier point cité, le Président de la Transition pour qui l'humain occupe une place de choix, a instruit la libération des détenus ayant fait l'objet d'une arrestation dans le cadre dudit conflit. Dans le même ordre, SE Brice Clotaire Oligui Nguema a exhorté les populations à se défendre et à protéger leurs biens.

Au sujet des récentes revendications de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon ayant entraîné une perturbation de la desserte en eau et en électricité, le Président de la Transition a marqué son indignation lors de sa prise de parole, martelant aux responsables de ladite structure de prioriser le bien-être minimum des consommateurs et faire preuve de responsabilité en dépit de leurs revendications sociales.