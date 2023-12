Afrique du Nord: Gaza - Au Maroc, de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en cause la normalisation avec Israël

Alors que plusieurs associations et partis politiques ont appelé à manifester partout au Maroc en soutien à Gaza, plusieurs dizaines de milliers ont défilé dimanche 10 décembre à Rabat pour également remettre en cause la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, actée en décembre 2020. Si le pays maintient sa ligne diplomatique, les manifestants ont appelé les autorités à remettre en cause les accords d'Abraham.

Jamais les voix critiques envers la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv ne s'étaient exprimées aussi fort et avec autant de soutien populaire. Plusieurs associations et partis politiques ont appelé à manifester simultanément dans le pays : le Front marocain au soutien de la Palestine et contre la normalisation, ainsi que le groupe d'action nationale pour la Palestine.

À Casablanca, Mohammedia ou encore à Tanger, des manifestants se sont réunis pour appeler au cessez-le-feu. À Rabat, la capitale, une marche a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour soutenir le peuple palestinien et à « sa résistance », dénoncer la « complicité occidentale » avec Israël et surtout, remettre en cause la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël actée par la signature des accords d'Abraham le 10 décembre 2020, signés entre Israël et plusieurs pays arabes, et négociés par l'administration Trump.

Le rassemblement en solidarité à la Palestine est l'occasion pour le parti islamiste Parti de la justice et du développement (PJD) de dénoncer cette normalisation. Pourtant, il était signataire de l'accord il y a trois ans.

« Les accords d'Abraham sont partis d'eux-mêmes, argumente Driss El-Azami El-Idrissi, président du Conseil National du parti. Parce que ce sont des accords avec un État qui ne respecte rien, parce que c'est un État qui est génocidaire, qui se considère au-delà de tous les traités, au-delà de toute l'humanité. »

Le président de l'Observatoire de la normalisation Ahmed Ouihmane s'adresse directement aux dirigeants marocains : « En signant la normalisation, vous êtes complices des massacres commis par l'armée sioniste. Il faut que vous répariez cette grande erreur, car aux yeux des Marocains, la normalisation n'est plus et sa fin doit être actée par une décision responsable et définitive. »

De son côté, le Maroc garde le cap et maintient sa ligne diplomatique : préserver les relations avec Israël tout en appelant au cessez-le-feu et à la protection des civils à Gaza.