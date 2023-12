Afrique: Les légendes rendent hommage aux victimes du tremblement de terre lors d'un match de gala à Marrakech

Certains des plus grands noms du football africain ont rejoint leurs homologues marocains lors d'un match d'exhibition organisé en hommage aux victimes du tremblement de terre survenu, il y a quelques mois.

Le 8 septembre dernier, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 ravageait le Maroc et ses provinces des montagnes de l'Atlas, à 70 km au sud de Marrakech.

Trois mois plus tard, la ville ocre panse ses plaies et va de l'avant. Une résilience dont les légendes du football africain ont voulu saluer par un match de gala qui a eu lieu dimanche au Grand Stade de Marrakech.

Rejoints par plus de 100 enfants de Marrakech et de sa banlieue, ainsi qu'un certain nombre d'officiels du football, les Légendes CAF ont démontré qu'ils avaient encore de beau reste.

Étaient présents à l'événement : El Hadji Diouf (Sénégal), Samuel Eto'o (Cameroun), Manuel Jose Luis Bucuane (Mozambique), Emmanuel Adebayor (Togo), Geremi Njitap (Cameroun), Pascal Feindouno (Guinée), Herita Ilunga (RD Congo), Charles Kabore (Burkina Faso), Thomas Nkono (Cameroun) and Abedi Pele (Ghana).

Emmanuel Amunike (Nigeria), Ahmed Hassan (Egypte), Siaka Tiene (Côte d'Ivoire), Jonathan Pitroipa (Burkina Faso), Kalusha Bwalya (Zambie), Khalilou Fadiga (Sénégal), Patrick M'Boma (Cameroun), Titi Camara (Guinée), Salomon Kalou (Côte d'Ivoire), Siphiwe Tshabalala (Afrique du Sud), Anthony Baffoe (Ghana) et Mustapha El Haddaoui (Maroc)

Des joueuses de renom étaient également présentes :Gaelle Enganamouit (Cameroun), Alberta Sackey (Ghana), Clementine Toure (Côte d'Ivoire), Onome Ebi (Nigeria) et Perpetua Nkwocha (Nigeria).

Le Sénégalais El Hadji Diouf, sacré deux fois Joueur africain de l'année (2001 et 2002), a déclaré, à l'occasion : "Nous sommes une seule Afrique et lorsqu'un pays souffre, nous nous rassemblons pour lui apporter notre soutien. Nous devons être ensemble, surtout dans des moments difficiles comme celui-ci. Nous voulons montrer aux familles que nous sommes à leurs côtés et que nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé. Nous présentons par la même occasion nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.''

L'ancien capitaine du Togo, Emmanuel Sheyi Adebayor, a ajouté : "Il est très important que nous soyons présents pour les habitants de Marrakech et qu'ils sachent que nous sommes avec eux dans cette épreuve".

Avant d'ajouter que "Voir les jeunes enfants de Marrakech dans les tribunes du stade, c'est très important pour nous, car nous voulons vraiment leur montrer que nous sommes à leurs côtés. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont soutenu dans l'éducation et dans tous les domaines possibles, alors j'ai ressenti leur douleur et j'espère qu'ils repartiront inspirés par notre présence à leur côté.''

Sacrée joueuse africaine de l'année 2015, la Camerounaise Gaelle Enganamouit, a joint sa voix à celle de ses collègues : " Du fond du coeur, c'est un honneur de partager cet amour. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Le football est très puissant. C'est une plateforme que nous pouvons utiliser pour faire passer ce message très fort".

À la fin de ce match, les légendes se sont laissées photographier par les enfants venus en masse pour voir cette rencontre, dont ils ont été indélébilement marqués en voyant leurs larges sourires s'afficher sur leurs visages.

Patrick Mboma, le double champion d'Afrique et champion olympique camerounais a rendu un vibrant hommage à la fin du match en déclarant : "C'est une question de solidarité. C'était vraiment un moment difficile. Il est important de montrer que nous sommes avec eux en esprit. Le football est un outil que nous pouvons utiliser pour montrer notre soutien et notre solidarité. Désormais le message est clair. Nous sommes avec les habitants de Marrakech".

Marrakech se reconstruit à vitesse grand V et avec les CAF Awards 2023, la ville a l'occasion de montrer pourquoi le football est plus qu'un jeu.