Sénégal: Podor - Le conseil municipal baptise un boulevard au nom de Baaba Maal

Podor — Le Conseil municipal de Podor a baptisé, samedi, un boulevard au nom de l'artiste et compositeur Baaba Maal, a constaté l'APS.

La cérémonie de baptême a eu lieu en marge des activités de la 15e édition du Festival international »les Blues du fleuve », une initiative du parrain, communément appelé le roi du Yela.

Outre le maire de la commune, Mamadou Racine Sy et son équipe municipale, la cérémonie a enregistré la présence du gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, du préfet du département Matar Diop et du vice président du conseil départemental de Podor Elhadj Amadou Kane Diallo.

Plusieurs fans de l'artiste, des festivaliers, des groupes d'artistes du Fouta, de la Casamance, du Sine, de Yène, entre autres, ont également pris part à la rencontre, saluant la contribution du parrain qui a « porté haut la musique et la culture sénégalaises ».

»Podor te doit cette reconnaissance éternelle pour avoir hissé son nom dans tous les coins de la planète. Incontestablement Baaba Maal tu es un ambassadeur », a déclaré le maire de Podor, Mamadou Racine Sy, en s'adressant au parrain.

Le gouverneur de Saint Louis Alioune Badara Samb a salué « les qualités de l'artiste, très attaché à son terroir et à son pays ».

»Vos qualités professionnelles et votre engagement pour la cause humaine n'ont pas échappé à vos partenaires au rang des quels le système des Nations unies avec les nombreux titres d'ambassadeur et les multiples distinctions de par le monde », a relevé l'autorité administrative.

Prenant la parole, Baaba Maal, a dit exprimer »toute sa reconnaissance au maire, au conseil municipal, aux populations de Podor et tous les amis et parents venus de partout pour lui témoigner leur estime ».

»J'ai reçu de nombreuses décorations, énormément de titres et honneurs. Mais la distinction de ce samedi 9 décembre 2023 et la forte mobilisation des populations me vont droit au coeur », s'est-il réjoui, avant d'offrir à son tour un cheval à Mamadou Racine Sy.