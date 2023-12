Congo-Kinshasa: Élections en RDC - En meeting à Goma, Félix Tshisekedi promet «la libération totale» du M23

Poursuivant sa campagne électorale, le président-candidat Félix Tshisekedi s'est rendu à Goma dimanche 10 décembre, avant de continuer son tour du Nord-Kivu avec Béni lundi 11. Il n'était pas revenu à Goma depuis juin 2021 où il avait tenu une conférence de presse avec son homologue Paul Kagamé. Depuis, les relations se sont tendues dû aux rebelles du M23, qui contrôlent une partie de la province. Plusieurs milliers d'habitants de Goma, qui réclament la paix, se sont rassemblés au stade Afia pour écouter les promesses du chef de l'État.

Il fallait montrer patte blanche pour entrer dans le stade Afia : policiers et soldats de la garde républicaine ont bouclé les routes adjacentes et fouillaient les sacs au niveau de la porte. Maman Célestine, là depuis le matin, n'attend qu'une chose de son champion : « La paix. Si nous avons la paix, nous avons tout. Et nous avons confiance en lui. »

Des combats continuent d'opposer l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui ont repris les armes fin 2021 après 10 ans de sommeil. L'étudiant Dieumerci espère que la rébellion prendra fin bientôt : « Cela fait déjà cinq ans qu'il est au pouvoir, espérons que dès qu'on va lui accorder un second mandat, il va faire mieux. »

Des rebelles qui gagnent du terrain et qui sont soutenus par le Rwanda, selon de nombreux rapports d'experts et des Nations unies, et selon les autorités congolaises, rappelle Patient : « Il y a beaucoup de Rwandais qui vivent à Goma, et personne ne les tracasse. Le président Kagamé est en train de détruire des bonnes relations qu'il y a entre les populations rwandaise et congolaise. »

%

Dès son arrivée sur la scène, Félix Tshisekedi a également indexé son homologue voisin et a promis de ramener la paix et la sécurité dans la région. « Il ne reste plus grand chose sur notre parcours pour vaincre définitivement cet agresseur. Faites-moi confiance et je vais vous donner la libération totale », a promis le président congolais.

Ces derniers jours, de violents affrontements notamment autour de Mushaki dans le Masisi opposent les insurgés et l'armée congolaise alliés à des milices progouvernementales, les Wazalendo.

Le Rwanda a réagi dimanche aux déclarations de Félix Thisekedi qui a comparé son homologue Paul Kagamé à « Adolf Hitler et ses visées expansionnistes », lors de son meeting vendredi à Bukavu, dans l'est de la RDC. Kigali a dénoncé des propos qu'elle qualifie de « menace » et « provocations » qui vise à « détourner l'attention de ses échecs en matière de sécurité et de gouvernance ».

Martin Fayulu et Denis Mukwege accusent le gouvernement d'entraver leurs compagnes avec la réquisition des carburants

À neuf jours de la présidentielle en RDC, certains opposants accusent le pouvoir d'entraver leur campagne. Après le prix Nobel de la paix Denis Mukwege candidat à la présidentielle il y a quelques jours, Martin Fayulu qui a également affirmé dimanche 10 décembre être victime du blocage des stocks des carburant pour les avions par le gouvernement. Conséquence : ils sont bloqués et ne peuvent plus poursuivre la campagne.

Une pratique rétrograde, affirme Devos Kitoko, directeur de campagne de Martin Fayulu.

01:03 «Il n'est pas normal que le gouvernement profite de sa position institutionnelle pour bloquer les autres candidats», s'indigne Devos Kitoko, après le blocage de la campagne de Martin Fayulu dû à la réquisition de carburants par la présidence congolaise

Pascal Mulegwa L'opposition « en ordre très dispersée »

Alors que la RDC est entrée dimanche 10 décembre dans sa quatrière et dernière semaine de campagne avant la présidentielle prévue le 20 décembre prochain, quel bilan peut-on tirer des trois premières semaines de campagne ? Elle s'est surtout déroulée dans les grandes villes, peu dans les territoires plus reculés, selon Ithiel Batumike, analyste à l'institut congolais de recherches Ebuteli. Pour lui, la campagne se focalise autour de quatre grands candidats - Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege -, et en particulier autour de deux d'entre eux.

01:09 «L'opposition va en ordre très dispersée face au candidat du pouvoir», analyse Ithiel Batumike, de l'institut congolais de recherches Ebuteli

Frédéric Garat

À lire aussiRDC: des observateurs de la campagne présidentielle dénoncent des atteintes aux libertés fondamentales