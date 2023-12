Tunisie: Ben Arous/Elections - Le candidat de la localité Radès Forêt poursuit sa campagne

BEN AROUS — Le candidat, Néji El Azabou, de la localité Radès Forêt relevant de la délégation de Radès, poursuit sa campagne pour les élections locales (24 décembre) à travers le contact des citoyens à Radès Forêt, au village méditerranéen et El Oulija. Le candidat propose un programme axé sur la cession des logements CNRPS par vente et l'aménagement de la piste reliant Radès Forêt et lycée Farhat Hached, du parc urbain et du parcours de santé, outre l'exploitation du village méditerranéen au profit des jeunes et personnes âgées. El Azabou a indiqué à l'Agence TAP qu'il œuvrera à promouvoir l'accès à l'enseignement, la santé et le transport en relançant la ligne de bus numéro 39.

La réalisation de projets amis de l'environnement et la préservation des monuments historiques figurent, également, au programme. Deux candidats sont en lice pour occuper un siège au conseil local de Radès.