Angola: Plus de 18 000 étrangers bénéficient d'exemptions de visa touristique

Luanda — Dix-huit mille sept cent dix-neuf (18.719) citoyens étrangers, de diverses nationalités, ont bénéficié d'une exemption de visa touristique, du 27 septembre au 26 novembre de cette année, en vertu du décret présidentiel n° 189/23.

Sous ce régime, publié dans le Journal de la République, les ressortissants de 98 pays n'ont plus besoin de visa touristique pour entrer en Angola, pour des séjours annuels de moins de 90 jours par an, dans le but de simplifier et d'accélérer le processus d'obtention de visa.

Se confiant à l'Angop, le porte-parole du Service de Migration et Étrangers (SME, sigle en portugais), Domingas Mendonça, a informé que parmi ceux qui ont bénéficié de ce processus, figurent des ressortissants du Portugal (3.962), de la Chine (2.638), du Brésil (1.699), de l'Inde. (1 386), de France (1 138), du Royaume-Uni (1 078), du Zimbabwe (666), des États-Unis (659), de l'Italie (465) et de l'Espagne (425).

Il a indiqué que, au cours de la période en question, les mouvements migratoires d'entrée et de sortie d'étrangers, dans le cadre de l'exemption de visa, le SME a enregistré un total de 34.570, dont (18.719 entrées et 15.850 sorties).

Selon le responsable du SME, nonobstant l'exemption de visa touristique, les ressortissants des pays concernés doivent accomplir d'autres formalités, telles que la présentation d'un passeport valable plus de six mois, d'un billet aller-retour et, le cas échéant, d'un certificat international de vaccination, et ne doivent pas figurer sur la liste des personnes indésirables (citoyens en conflit avec la loi).

Le régime prévu par le décret présidentiel, selon Domingas Mendonça, s'applique exclusivement à l'octroi de visas touristiques.

Il a expliqué que, pour d'autres types de visas, comme celui de travail, d'études, de traitement médical ou de permis de séjour, les citoyens étrangers doivent demander le visa correspondant auprès des missions diplomatiques ou des postes consulaires de leur pays d'origine ou de résidence habituelle.

Le Portugal, le Brésil, le Cap-Vert, les États-Unis, la Russie et la Chine font partie des 98 pays auxquels l'Angola n'exige plus de visa touristique aux ressortissants.

Selon le décret présidentiel, les ressortissants de ces pays sont désormais exemptés de visa touristique pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours par entrée et 90 jours par an.

La liste de ces pays comprend 35 pays européens, dont tous ceux qui composent l'Union européenne, la Russie, la Norvège et la Turquie. Les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et le Mexique font partie des pays américains exemptés.

Parmi les 14 pays africains bénéficiant d'une exemption de visa touristique, pour se rendre en Angola, figurent le Cap-Vert, le Maroc, la Guinée équatoriale, le Botswana et le Rwanda, tandis que les 11 pays asiatiques de la liste comprennent la Chine et le Japon, Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Inde, Singapour, Corée du Sud et Timor oriental.

Le diplôme s'applique également à 14 pays d'Océanie, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à 16 États et îles de la région des Caraïbes et du Pacifique.