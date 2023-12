Angola: Un ministre portugais salue la construction de la plateforme logistique de Caála

Caála — Le ministre des Affaires étrangères du Portugal, João Gomes Cravinho, a déclaré samedi, dans la province angolaise de Huambo, que la future Plateforme Logistique de Caála constitue un élément prépondérant de développement durable, inclusif et équitable.

Le ministre portugais, qui parlait au moment de la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du projet dans une zone stratégique du Corridor de Lobito, a déclaré qu'il s'agissait d'un projet vaste et équitable que l'Angola promeut, avec la diversification économique au premier plan de sa stratégie de croissance.

Il a dit que l'Angola sait qu'avec la construction de cette plate-forme logistique il peut devenir l'un des principaux épicentres d'approvisionnement du continent africain et des produits agricoles produits dans cette riche province de Huambo, mais aussi dans toute l'aire géographique le long du corridor de Lobito.

João Gomes Cravinho, qui s'exprimait au nom de l'Union européenne, a déclaré que les États membres de cette communauté voulaient être aux côtés du gouvernement angolais dans ce processus indispensable pour l'Angola, l'Afrique et l'économie mondiale, aux profondes implications.

Il a assuré que d'un point de vue européen, la justification du soutien à cette plate-forme logistique est évidente, car il y a au moins trois ou quatre raisons de l'importance de cet investissement et, en même temps, il a félicité l'un des pays membres de l'Union européenne, plus précisément le Royaume des Pays-Bas.

Le diplomate portugais a ajouté que cette participation de l'Union européenne à ce projet est dû au fait que la province de Huambo est une référence incontournable dans le secteur agricole, avec une grande production de céréales, d'oléagineux, de fruits tropicaux et d'avocat, comme produits phares, et l'augmentation significative du nombre d'agriculteurs angolais intéressés à exporter des produits.

Selon lui, cela reflète la volonté de l'Angola de passer de l'importation à l'exportation des produits ruraux, en mettant fortement l'accent sur tout le potentiel de production locale.

Selon le ministre portugais, le gouvernant a déclaré que la plateforme logistique de Caála aura les conditions nécessaires pour stocker des produits périssables à basse température, ce qui n'était pas réalisable compte tenu de la rareté des infrastructures de stockage frigorifique dans cette région, ce qui aura un impact et une transformation à la fois sur l'économie et sur l'agriculture locale.

« Sans surprise, même les perspectives les plus conservatrices quant à la valeur ajoutée de cette plateforme logistique prévoient une augmentation très significative et très durable du volume de tonnes et de conteneurs jusqu'en 2025, avec un flux vers d'autres provinces de l'Angola et vers plusieurs régions tierces, comme la République Démocratique du Congo, la Zambie et également vers d'autres pays du continent européen », a-t-il souligné.

Il a cité les engrais, le ciment, le granit, les minéraux rares et les produits chimiques comme les principaux produits transportés par l'infrastructure, qu'il considère comme un exemple de partenariat public/privé réussi combinant l'expérience néerlandaise dans les domaines du transport, de la logistique et de l'agriculture, avec le souhait angolais de s'affirmer à l'extérieure dans ce domaine et, en même temps, valorise les terres fertiles en ressources en eau et le climat favorable de la province de Huambo.

Le gouvernant a donc appelé à valoriser de bons exemples de partenariats mutuellement bénéfiques, entre l'Europe et l'Afrique, pour créer de nouvelles opportunités d'affaires, avec la promotion de synergies pour le Corridor de Lobito, une infrastructure clé pour l'avenir de l'Angola et de l'Afrique Centrale.