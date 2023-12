Maroc: La province de Berkane se dote de structures à caractère social

Berkane — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a inauguré samedi des centres sociaux relevant de la province de Berkane, dans le cadre du renforcement de la protection des enfants et du développement des infrastructures visant à soutenir les familles et à promouvoir le développement durable.

La ministre a ainsi procédé à l'inauguration du Centre de développement et d'animation des enfants et des jeunes dans la commune d'Ain Reggada, en présence du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, de responsables, d'élus et d'acteurs locaux.

Ce projet, réalisé pour un coût total de 3,6 millions de dirhams (MDH), a été financé conjointement par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (1,9 MDH), la commune d'Ain Reggada (1,3 MDH) et le Conseil provincial de Berkane (400 000 dirhams). Il vise à former et à qualifier les enfants, les jeunes et le tissu associatif, à renforcer les capacités des associations, et à organiser des activités parallèles.

Érigé sur une superficie d'environ 1.245 m², comprenant des espaces dédiés aux arts, à la numérisation, à la connaissance et aux jeux, ce centre vise également à encourager la créativité, l'ouverture et l'innovation, à perfectionner les talents des élèves et à valoriser leurs énergies créatives, tout en œuvrant pour améliorer la vie scolaire et développer les compétences des élèves.

%

Dans la ville de Berkane, la ministre et la délégation l'accompagnant ont visité la Maison des enfants, réhabilitée et équipée pour un coût total de 1,2 MDH, dont 239.000 dirhams financés par l'INDH.

Ce foyer, d'une capacité d'accueil de 96 personnes et géré par l'Association caritative islamique de Berkane, offre des services d'accueil, de restauration, d'hébergement et de soins paramédicaux, ainsi qu'un accompagnement social et éducatif au profit des élèves en situation précaire.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a souligné que ces centres sociaux représentent une nouvelle génération de services s'inscrivant dans le renforcement des piliers de l'État social, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, et dans le cadre du programme gouvernemental dans ce domaine.

Elle a ajouté que la Maison des enfants et le Centre de développement et d'animation des enfants et des jeunes contribueront à améliorer les services fournis aux enfants en situation difficile, tout en intégrant la technologie moderne et la numérisation. Elle a également fait savoir que, dans le cadre d'un partenariat avec la société civile, des langues seront enseignées via des plateformes numériques à distance afin de promouvoir l'action sociale et les équipements sociaux au profit des citoyens.

De son côté, le chef de la Division de l'Action sociale à la préfecture de la province de Berkane, Mohamed Mimouni, a précisé que le Centre de développement et d'animation des enfants et des jeunes offrira une palette de prestations aux enfants, notamment le dessin, les beaux-arts, ainsi que des activités liées à la numérisation, à la robotique et aux médias. Selon lui, ce centre est le cinquième du genre dans la région, bénéficiant à près de 2.118 enfants et jeunes.

Il a souligné que ce centre contribuera au renforcement des infrastructures dédiées aux enfants et aux jeunes, constituant ainsi un axe principal du quatrième programme de l'INDH dans sa troisième phase. Cet axe vise la valorisation du capital humain pour les générations montantes, à travers des activités de développement, d'arts et de culture, ainsi que d'autres activités parallèles.

En marge de cette visite, qui a également inclus la plateforme des jeunes de Berkane et le Centre de Développement Humain Al-Fadl de la ville, deux conventions de partenariat ont été signées pour la construction et l'équipement d'un Centre pour enfants à besoins spécifiques dans la commune d'Ahfir, ainsi qu'un espace de formation et d'accueil pour les femmes et les enfants en situation difficile au Centre de Développement Humain Al-Fadl à Berkane.

Ces deux conventions de partenariat ont été signées entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le conseil provincial de Berkane d'une part, et la Commune d'Ahfir et des associations locales, de l'autre.