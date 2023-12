Maroc: COP28 - Mise en avant de l'expérience marocaine en matière de gestion proactive des risques météorologiques et climatiques

Dubaï — L'expérience marocaine en matière de gestion proactive des risques météorologiques et climatiques a été mise en avant, samedi à Dubaï, dans le cadre des activités de la COP28.

Les services météorologiques nationaux jouent un rôle clé dans la gestion proactive des risques météorologiques et climatiques, a affirmé le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka, en ouverture des travaux d'un Side-event sur "L'alerte précoce pour Tous: rôle des SMHN et de la coordination pour une mise en œuvre effective et durable".

A cet égard, le ministre a évoqué la mise en place d'un système de vigilance météorologique largement reconnu par les citoyens, les médias et toutes les parties prenantes, notant que l'anticipation précoce des risques garantit une mobilisation efficiente des ressources, une préparation optimale et une gestion efficace des situations météorologiques dangereuses.

Il a souligné, à cet égard, le rôle important de la Direction générale de la météorologie, qui œuvre à la préservation des vies, des biens et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la préparation du Maroc à atténuer l'impact des risques naturels liés aux conditions météorologiques et climatiques.

Les systèmes d'alerte précoce peuvent également jouer un rôle crucial dans la réduction de la vulnérabilité et l'augmentation de la résilience des communautés face aux dangers. Ils fournissent des informations pertinentes et opportunes aux individus, aux communautés et aux décideurs, leur permettant de prendre les mesures appropriées avant, pendant et après une catastrophe, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Baraka a rappelé les défis cruciaux auxquels est confrontée l'humanité à cause du réchauffement rapide de la planète.

Au cours des dernières années, la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique ont considérablement augmenté à l'échelle mondiale, a-t-il fait observer, soulignant que le changement climatique est aujourd'hui une réalité tangible qui requiert une action à tous les niveaux.

''Faire face à ces défis nécessite une vigilance constante et un passage du concept de gestion de crise basée sur la réaction à une gestion proactive des connaissances des risques sur une base scientifique et technologique'', a-t-il insisté.

Sur le plan continental, le ministre a affirmé que malgré les progrès réalisés, l'Afrique reste l'un des continents les plus vulnérables aux extrêmes climatiques et aux impacts du changement climatique.

L'augmentation des risques de catastrophe, les aléas liés au climat, la vulnérabilité accrue et les faibles capacités d'adaptation posent d'importants défis au développement socio-économique de l'Afrique, compromettant ainsi les progrès récents et ses trajectoires de développement, a dit le ministre.

Ce Side-event, animé par le directeur général de la météorologie nationale, Abdelfattah Sahibi, a été marqué par la participation d'éminentes personnalités et d'experts marocains et africains de premier plan, ainsi que de hauts représentants de l'Organisation mondiale de la météorologie et de la Banque islamique de développement.