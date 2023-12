Sénégal: Optimiste du passage de son candidat à l'étape des parrainages - La Cap2024 dit faire cap sur le choix de ses mandataires

La coalition « Alioune président en 2024 », à sa tête l'ancien ministère Alioune Sarr dit s'engager résolument pour la conquête du pouvoir. Optimiste quant au passage de son candidat à l'étape des parrainages, la coalition dirigée par le président Alioune Sarr, après avoir déposé sa caution au niveau de la Caisse des dépôts et Consignation, a assuré avoir atteint l'objectif des parrainages notamment les 0,8 % du fichier électoral, représentant le nombre d'électeurs parrains domiciliés dans sept régions différentes. D'ailleurs, les camarades de Alioune Sarr disent désormais faire cap sur le choix de leurs mandataires et représentants des bureaux de vote.

Face à la presse avant-hier, dimanche 9 décembre, la coalition « Alioune président en 2024 » s'est dite rassurée quant au passage de son candidat à l'étape cruciale des parrainages. A en croire Babacar Guèye, coordonnateur de la dite coalition : « Nous avons atteint l'objectif des parrainages. Nous avons largement dépassé les 0,8 % des parrainages.

Et dans cette table, on a déjà des hommes qui avaient pris leurs fiches de candidature et qui ont obtenu leurs parrainages à des hauteurs insoupçonnables. Il y'en a qui sont allés à 33 000 parrains ici et qui ont décidé de remettre ces parrainages au président Alioune Sarr pour un stock de sécurité, bien que lui a dépassé les 200 000 parrains et de façon sérieuse », a-t-il assuré.

A ce niveau précis, la coalition « Alioune président 2024 » dit faire cap sur le choix de ses mandataires et représentants des bureaux de vote, en s'engageant désormais résolument pour la conquête du pouvoir. Et Babacar Guèye d'affirmer : « Nous, actuellement, nous en sommes à l'étape des mandataires et des représentants des bureaux de vote. Nous anticipons parce que pour la caution, on a dépassé cette étape. Les parrainages, on est sûr que nous ne pouvons pas être recalé, le président étant un informaticien et ayant pendant très longtemps géré ce processus».

Sous ce rapport, le président Alioune Sarr et ses camarades félicitant leurs camarades pour leur mobilisation exceptionnelle demandent à ces derniers d'exercer la plénitude de ce que leur confère la loi. « Nous invitons tous nos compatriotes, en particulier nos concitoyens parrains, à exercer la plénitude de leurs droits constitutionnels dans chaque étape du processus électoral, pour consolider notre démocratie et apporter les réformes institutionnelles, économiques et sociales que notre jeunesse attend ardemment », a appelé le coordonnateur de la coalition « Alioune président 2024 ».

Il faut retenir que la coalition « Alioune président 2024 » compte à ce jour plus de 15 partis politiques et 70 mouvements citoyens.