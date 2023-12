Ile Maurice: L'ancien soldat devenu joueur de flûte

Les flûtes, c'est sa passion. Il ne joue pas seulement de cet instrument, mais en confectionne de toutes les couleurs, qu'il vend par la suite. Jean-Pascal Vadamalay, connu sous son nom d'artiste Omalay, 39 ans, revient sur son parcours...

Sa vie d'avant, il n'en garde pas de très bons souvenirs. Ancien soldat de la Special Mobile Force (SMF), il a été licencié en 2019 pour un incident datant de 2009 (NdlR, il était poursuivi pour avoir menacé d'incendier la Regimental Medical Unit à Vacoas). Mais aujourd'hui encore, Omalay maintient qu'il ne voulait pas faire de mal à qui que ce soit. «J'étais en dépression et je voulais me suicider. C'est cela qui a été la plus grande erreur de ma vie...» Qu'importe, c'est désormais chose du passé et il ne veut plus s'étaler sur cette partie sombre. C'est vers l'avenir qu'il se tourne.

Et pour donner un nouveau sens à sa vie, il s'est intéressé de près, de très près, à la flûte. Il en joue et les confectionne pour le plus grand plaisir de sa fidèle clientèle depuis 10 ans. «J'avais rencontré un ami à l'hôtel qui jouait de la flûte et j'étais fasciné. Il m'a appris à en jouer également.» Puis peu à peu, Omalay s'est dit pourquoi ne pas les fabriquer localement. «Je me suis penché sur cette possibilité et cela a marché. J'ai depuis fait mon petit bonhomme de chemin.»

Aujourd'hui, sa clientèle se compose en grande majorité d'étrangers et d'une petite partie de Mauriciens, car il n'est toujours pas très connu sur le plan local. «Les flûtes se vendent normalement entre 300 et 500 dollars et à environ Rs 5 000 pour les Mauriciens. Mes clients sont principalement des Américains.» À ce jour, Omalay a pu faire en sorte que sa passion lui rapporte de l'argent, mais pas assez, car en parallèle, il doit effectuer des petits boulots pour gagner son pain. En raison de son passé, il lui est difficile de trouver un emploi à temps plein. «Je garde cependant espoir, j'ai longtemps travaillé dans des magasins d'animaux et j'aime les animaux...»