Ile Maurice: Triste fin d'année pour nos amis les Dalons

Des morts, des blessés, un sol jonché de débris, des bâtiments détruits, des vitres brisées, un cratère dans le sol... Les Seychelles ont subi d'importants dégâts.

Bien que l'état d'urgence ait été levé en fin d'après-midi jeudi, la situation demeurait critique hier suite à l'explosion survenue dans un entrepôt de matériel explosif dans la zone industrielle de Providence à la Civil Construction Company Limited (CCCL), combinée aux inondations provoquées par de fortes pluies dans la région nord de Mahé. Les habitants sont sous le choc et éprouvent de la peur. Certains, même s'ils n'ont pas été directement touchés, ont du mal à assimiler cette situation et ressentent de l'appréhension face à de tels dégâts.

L'explosion, survenue à Providence vers deux heures du matin, a retenti sur plusieurs kilomètres. Des dégâts considérables ont été constatés tant sur le site de l'explosion que dans les environs. Plus de 200 personnes de la zone touchée ont été évacuées de leur domicile. Certains se sont réfugiés chez des proches, tandis que d'autres bénéficient d'un abri temporaire fourni par plusieurs entreprises locales et particuliers. Les centres de santé ont accueilli plus de 170 personnes présentant diverses blessures, mais aucun décès n'a été signalé à la suite de l'explosion.

Hussein Chang-Time, un habitant de 29 ans de Roche Caiman, a dû évacuer les lieux et témoigne de son expérience. «Je regardais la télévision avec ma copine quand nous avons entendu l'explosion, suivie des dégâts. Nous avons eu très peur sur le coup. Heureusement que ma maison n'a pas été gravement endommagée. Malheureusement, nos voisins ont subi des dégâts plus importants, avec des maisons totalement détruites ainsi que des commerces. Il est difficile pour le moment d'estimer les pertes. J'ai déménagé chez ma copine à Valmer.» Après ces événements, il est traumatisé et a du mal à croire ses yeux. «C'est la première fois que je vois de tels dégâts, et cela a vraiment effrayé tout le quartier. De nombreuses familles ont quitté leur maison pour des raisons de sécurité. Providence est détruit. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle catastrophe se produirait ici, ajoutée aux dégâts causés par le mauvais temps.»

L'explosion a eu lieu après des heures de fortes pluies. Le mauvais temps a principalement touché le nord de l'île principale de Mahé, à Bel-Ombre, Beau-Vallon, Le Niol et Glacis mercredi soir, provoquant des accumulations d'eau, des glissements de terrain, ainsi que de graves fissures à la surface des routes de Mahé. Le bilan des inondations s'élevait malheureusement à trois morts à vendredi.

Mita Barbier, mère de famille habitant à Glacis, indique qu'il n'y a pas de grands dégâts à signaler. «Nous n'avons pas été touchés par l'explosion, et chez moi, il n'y a pas eu d'accumulation d'eau dans la maison. Je ressens de la peine pour ces familles durement affectées. Les pertes subies suscitent une profonde tristesse. Il n'est pas facile pour une famille de faire face à de telles pertes, que ce soit des membres de la famille ou la destruction de leur maison... » Une habitante du sud, bien qu'éloignée de l'explosion et des intempéries, exprime sa tristesse face aux dégâts et aux familles touchées.

Les Seychelles ont repris leurs activités, et une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion à Providence, comme rapporté dans la presse locale. Face à ces catastrophes, un fonds a été mis en place, le «7th December Disaster Fund», permettant à ceux qui le peuvent, résidents locaux ou étrangers, d'apporter leur soutien aux victimes de ce cauchemar qui survient à la veille de la période festive.