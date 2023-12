Sénégal: Aliou Cisse coach des lions - «Pape Guèye va devenir le joueur que tout le monde attend»

Après quatre mois de suspension, Pape Gueye a fait son retour avec l'Olympique de Marseille mercredi soir lors de la victoire face à l'Olympique Lyonnais (3-0). L'international sénégalais qui a disputé une quinzaine de minute pourrait obtenir du temps jeu et s'ouvrir la voie vers la CAN-2024 (13 janvier-11 février). Dans l'entretien qu'il a eu avec La Provence à l'occasion de son retour sur les pelouses, le sélectionneur des Lions estime avoir gardé le contact, souligne que le milieu de terrain va devenir le joueur que tout le monde attend.

Suspendu quatre mois par la FIFA suite à son transfert avorté à Watford, Pape Guèye a disputé une dizaine de minutes face à Lyon en match en retard de la 10ème journée. Malgré sa suspension, son sélectionneur, Aliou Cissé, n'a jamais rompu le lien. Dans un entretien avec La Provence s'est exprimé sur cette sanction, le sélectionneur national a rassuré sur cette sanction qui, selon lui sera bénéfique pour la suite de sa carrière.

«Je ne l'ai jamais senti abattu ou déprimé»

«Dès le départ, il était très serein, mais forcément déçu de devoir rester éloigné des terrains autant de temps. Au fil des semaines, je ne l'ai jamais senti abattu ou déprimé. D'ailleurs on l'a bien vu lors de son entrée en jeu contre Lyon, il a déjà digéré cette sanction. Il est plein d'ambitions. Évacuer tous ces problèmes va lui faire du bien pour la suite de sa carrière. Mais tout ça est aussi bénéfique, ça doit le rendre encore plus fort. Il a été de l'autre côté, maintenant il mesure la chance qu'il a de pouvoir jouer chaque semaine au foot».

%

« Il découvre des qualités qu'il ne soupçonnait pas »

«Quand Pape est arrivé à Marseille, il n'avait que 21 ans. Aujourd'hui, il va sur ses 25 printemps (le 24 janvier). Il grandit à son rythme, ni trop vite, ni trop lentement. On est un peu pressé avec Pape. Quand on le regarde, il y a beaucoup d'attentes. On sait qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste. C'est tout un processus, qui se poursuit à travers les matches en club, avec le Sénégal, ceux qu'il joue en coupe du monde. Il commence à ressentir mieux son corps, il découvre des qualités qu'il ne soupçonnait pas. Cette période d'introspection l'a aidé à se recentrer sur ses priorités, la suite qu'il voulait donner à sa carrière. Tout se fait petit à petit. Il prend du volume, de la confiance. Il va devenir le joueur que tout le monde attend.

On a toujours gardé le contact. Au cours d'une discussion que j'avais eue avec lui pour avoir de ses nouvelles, je lui avais soumis l'idée de nous rendre visite à Lens, où l'on allait disputer un match amical contre le Cameroun (16 octobre). Ça faisait longtemps qu'il n'était plus avec nous (dernière sélection le 20 juin, victoire 4-2 contre le Brésil). Il a mangé à notre table, regardé le match à nos côtés, il a retrouvé tous ses coéquipiers. Il avait l'air très affûté et bien dans sa tête. C'est ça aussi être sélectionneur : accompagner nos joueurs dans les périodes difficiles.

«Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape»

Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape. Il travaille encore plus dur. Il est encore plus exigeant envers lui-même. Il a retrouvé de la confiance. Il a eu la chance d'évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain, relayeur ou récupérateur, et parfois même en défense centrale. Il revient à Marseille fort de ce bagage technique et tactique».

«Il a progressé sur le plan défensif et il a de réelles qualités offensives»

«Une nouvelle dimension physique à Séville. Il a aussi acquis une vraie polyvalence qui lui sert à mieux comprendre les déplacements et les intentions de ses partenaires. C'était un football qui lui allait bien. Il a progressé sur le plan défensif et il a de réelles qualités offensives, qu'il exploite davantage car, il est plus sûr de ses forces. Il agit et se comporte comme un joueur confirmé. Il n'a plus peur de prendre ses responsabilités».

«Le Sénégal compte sur ses meilleurs éléments et Pape en fait partie»

On est conscient qu'on ne revient pas à son meilleur niveau au bout d'une semaine. Le plus important aujourd'hui, c'est de le voir sur un terrain. Ce volume-là, ce rythme-là, il va l'acquérir au fil des jours à partir de ce match contre Lyon. Le Sénégal est une nation ambitieuse et nous souhaitons donc compter sur nos meilleurs éléments. Pape en fait partie. À nous de travailler avec lui, de travailler petit à petit, tout en gardant en tête qu'il n'est pas encore à 100%. »