Ile Maurice: Annulation 44e journée - Pari perdu pour la PTP et la HRD

Au final, Dame Nature l'emporte. Toujours. Et la People's Turf PLC (PTP) et la Horse Racing Division (HRD) en ont fait l'amère expérience, hier dimanche 10 décembre, avec l'annulation de la 44e journée reformatée. Des 20 épreuves qui étaient au programme durant le week-end, seules quatre ont pu être disputées.

La météo ne veut décidément faire aucun cadeau à l'industrie hippique et, par extension, à l'organisateur des courses. Privée d'un week-end de courses il y a une semaine avec les caprices du temps, la PTP a encore vu son double meeting tomber à l'eau. Déjà, la 43e journée (samedi 9 décembre) avait été fortement perturbée avec seulement trois épreuves courues avant que la HRD n'entérine l'annulation du reste de la journée.

Les sept épreuves restantes furent basculées pour la journée dominiciale d'hier dimanche 10 décembre, qui elle aussi est finalement passée à la trappe après une seule course de disputée. D'emblée, il faut souligner que la volonté du tandem HRD-PTP de mettre les petits plats dans les grands en proposant 12 courses, toutes courues en moins de cinq heures avec un coup d'envoi fixé à 10 heures (!) relevait de l'utopie.

L'espoir était cependant permis hier matin, selon la HRD, car une évaluation de la piste sur les coups de sept heures par des officiels de la PTP, accompagnés d'entraîneurs et de jockeys, aurait été favorable au maintien de la journée. Selon les renseignements circulés, le pénétromètre affichait alors 3,1 unités, même si dans les girons ils étaient nombreux à mettre en doute ce «reading», tant Port-Louis avait été copieusement arrosée la veille.

Al Jazeera a ainsi été l'unique vainqueur de cette journée dominicale, dans une épreuve où quasiment tous les prétendants en lice ont éprouvé des difficultés à évoluer sur le terrain mou. Le retour des jockeys après la course n'augurait, d'ailleurs, rien de bon. ''After the running of the 1st race, all the Jockeys appeared before the Stewards and were unanimous in advising the Stewards that the track was unsafe for racing. Subsequently, the Trainers appeared before the Stewards and were willing to give PTP some time to take corrective measures with the Track'', peut-on lire dans le rapport des commissaires à cet effet.

Veille de forte pluie

La HRD et la PTP se seraient ainsi donné une heure pour tenter de sauver la journée. Au cours d'une rare percée du soleil, le «roller» de la PTP s'est mis à l'ouvrage, mais l'accalmie fut de courte durée, les averses faisant de nouveau leur apparition sur les coups de 10h30. Une vingtaine de minutes plus tard, la HRD ratifiait l'annulation de la journée. Du coup, 11 épreuves sont passées à la trappe, dont la dernière course classique, The People's Super Mile Cup (Gr.1), qui devait mettre aux prises The Gatekeeper et Walls Of Dubrovnik.

Dans le giron, d'aucuns se disent qu'il aurait mieux valu faire une croix sur cette journée dominicale, compte tenu de la nature changeante du temps. Il serait bon de souligner que la station météorologique de Vacoas avait émis une veille de forte pluie à 10h30, hier. Le risque d'avoir des averses sur Port-Louis était, donc, quasi certain. Au niveau de la HRD, nous apprenons toutefois qu'on aurait voulu se donner toutes les chances de sauver un maximum de courses. Selon nos recoupements, les conditions étaient satisfaisantes pour maintenir la journée au moment où la décision fut prise.

Quid des conséquences de ces annulations en série ? Il faut dire que la HRD n'a pas vraiment de marge de manoeuvre, car la fin de la saison 2023 est programmée pour le week-end prochain avec la tenue d'une compétition entre une sélection de jockeys internationaux et quatre cavaliers mauriciens, sans compter la dernière manche du championnat des cavalières de la Fegentri. Affaire à suivre.