Tunisie: MAE - Des prestations jugées satisfaisantes

La MAE est une compagnie d'assurance à but non lucratif. Elle est la première institution financière sociale et solidaire du pays.

Cette mutuelle nationale cherche toujours à innover ses produits pour satisfaire ses 340.000 adhérents. Dans ce sens, soucieux de la maintenir toujours à l'avant-garde des organismes financiers, Lassaâd Zarrouk, son directeur général, tient à ce que son personnel soit constamment à la page, capable de relever les défis multidisciplinaires, au milieu de ce monde en perpétuel changement.

C'est la raison pour laquelle Mehrez Touil, directeur au siège, et certains de ses collègues n'ont pas cessé leurs pérégrinations du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, durant l'année en cours, pour fournir des séances de formation au profit de ceux qui ont été recrutés, il y a quelques mois, et booster les connaissances de leurs collègues mutualistes qui les ont précédés dans le domaine.

Simultanément, certaines agences ont été retapées à neuf pour améliorer les conditions de travail et assurer une prestation meilleure à leurs adhérents, susceptible de dynamiser la commercialisation.

D'autre part, si les membres de la commission de déontologie créée récemment au sein de la MAE ne se sont pas réunis au cours de l'année 2023, cela prouve que les choses vont bon train. Et c'est bon signe. En effet, son conseil d'administration est composé d'un groupe homogène et performant. Pour leur part, les délégués régionaux jouent bien le rôle d'ambassadeurs dans leurs régions, d'autant que les prestations de services dans les 100 succursales, installées dans les quatre coins du pays, sont jugées satisfaisantes.

A rappeler que l'an dernier, la Mutuelle a organisé un symposium à l'occasion de son soixantième anniversaire auquel ont participé de grands acteurs mutualistes français ( Maif), belges et l'Union générale arabe ( Gaif).