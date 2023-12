Tunisie: Nabeul2 - Elections - Des candidats s'accordent sur l'importance de résoudre les problèmes liés aux domaines de la santé et l'environnement

NABEUL — La résolution des problèmes sanitaires et environnementaux causés par la décharge régionale, la régularisation de la situation foncière des terres domaniales agricoles et le renforcement de l'infrastructure ont été les priorités des programmes électoraux de Abdelwahab Kacem et Mohamed Aouini, candidats à l'imada de Damous El Haja dans la délégation de Menzel Bouzelfa (gouvernorat de Nabeul) aux élections locales prévues le 24 décembre.

Abdelwahab Kacem a indiqué qu'il va oeuvrer à trouver les solutions appropriées à la crise environnementale et sanitaire causée par la décharge régionale. S'agissant des terres agricoles, connues sous l'appellation "Terres Azouzi", la candidat a souligné qu'il va déployer des efforts pour régulariser leur situation foncière à travers l'octroi aux exploitants de certificats de propriété, ce qui devrait faciliter l'accès aux crédits et booster l'investissement agricole.

Le candidat promet aussi d'inciter à la création dans sa localité d'une unité d'approvisionnement des agriculteurs en pesticides, engrais et fourrages, et de mieux contrôler les circuits de distribution à travers l'octroi de cartes professionnelles aux agriculteurs.

De son côté Mohamed Laouini s'est engagé à renforcer l'infrastructure des établissements scolaires et la création d'un bureau de poste, encourager la distribution des terres domaniales aux jeunes de la région pour y réaliser des projets, accélérer le raccordement de la localité aux réseaux d'eau potable et d'éclairage public et d'oeuvrer pour fournir aux habitants les conditions d'une vie décente.

Quatre candidats dans la localité de Damous El Haja sont en lice pour occuper un siège au Conseil local de la délégation de Menzel Bouzelfa qui compte cinq sièges, lesquels seront départagés par 23 candidats dont 4 porteurs de handicaps.