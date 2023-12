Tunisie: Tataouine-Elections - Intensification des activités électorales dans diverses circonscriptions

TATAOUINE — Dans le gouvernorat de Tataouine, les candidats aux élections locales, prévues le 24 décembre, ont accéléré le rythme de leurs campagnes électorales, dimanche, en présentant des programmes diversifiés axés en particulier sur la lutte contre la marginalisation.

Certains candidats ont procédé à la distribution de leurs programmes électoraux aux habitants alors que d'autres se sont contentés d'afficher leurs tracts électoraux dans les endroits autorisés.

Le candidat à Ennozha (Tataouine-ville), Hédi Chaâbani a indiqué que son programme électoral porte sur cinq principaux points, à savoir l'intensification des projets de développement dans la région, la promotion de la formation professionnelle, l'appui à la création d'emplois, le suivi des décrets et arrêtés relatifs au développement local et le renforcement de la participation à la vie politique, culturelle et sociale.

Pour le candidat à Ettadhamen (délégation de Tataouine) Rhouma Ouled Dhaou, il s'est engagé, dans le cadre de son programme électoral qui porte le slogan "Ensemble pour un meilleur avenir", à oeuvrer pour créer une zone verte, un parc familial et un service des urgences, inciter les jeunes à lancer des projets à travers la facilitation des conditions d'octroi des crédits et veiller à faciliter l'accès gratuit aux soins pour les personnes porteuses de handicaps et issues de familles nécessiteuses.

De son côté, le candidat à El-Khatma (Tataouine nord) a exposé son programme électoral aux habitants de sa localité qui souffre, a-t-il dit, depuis des années de la marginalisation en raison de l'absence du développement, de projets et des emplois.

Il a promis de travailler pour améliorer l'état des routes et des pistes agricoles, augmenter l'aide destinée aux familles nécessiteuses et personnes à besoins spécifiques, renforcer le raccordement de la localité aux réseaux d'eau potable et d'éclairage et de transport public, résoudre le problème du chômage des diplomés du manque des fourrages pour les éleveurs et oeuvrer à l'aménagement de bureaux de poste dans la région.