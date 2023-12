Tunisie: Les coupes de cheveux ''in''de cet hiver

Adopter la coupe french bob, l'effilé dégradé, la couleur rouge cerise, le chocolat et le blond... sont les toutes dernières tendances capillaires de cette saison.

Prendre soin de ses cheveux, suivre les dernières tendances en matière de coupes et de couleurs s'avèrent une affaire essentielle pour toute femme qui veut être à la pointe de la mode et très élégante. Et afin de mieux se préparer aux fêtes de fin d'année et l'arrivée du nouvel an, il est indispensable de changer de tête et de look pour rester toujours in.

Dans ce numéro, on vous dévoilera, selon les spécialistes en la matière, les meilleures coupes et couleurs de cheveux à adopter pour avoir une belle crinière des temps modernes. Selon la propriétaire du salon d'esthétique Cléopâtre, Mounira, la coupe french bob, connue sous le nom de la coupe au carré, un peu courte, revient en force cette saison. Cette coupe classique, et facile à porter, va à toutes les formes du visage et en plus à tous les âges.

Quelle que soit la nature de ses cheveux, on peut la porter brushinguée ou au naturel. Pour un look soigné et très classe, on choisit cette coupe de cheveux qui s'arrête juste au niveau du menton par rapport à la longueur et qu'on perfectionne avec un lisseur pour un effet raide et bien structuré. Pour ajouter du mouvement et éviter l'effet aplati pour les cheveux trop fins, on peut miser sur la frange et quelques dégradations sur les longueurs. Toujours selon notre spécialiste, il est préférable tout de même de choisir la couleur de cheveux selon la carnation de sa peau.

A adopter par exemple le rouge cerise ou le rouge flamboyant, des couleurs tendance de l'année et qui vont à toutes les têtes, sinon, le chocolat, le marron glacé ou carrément le blond sont toujours d'actualité et apportent de l'éclat aux teints. La coupe dégradée effilée des années 90/2000 fait elle aussi son grand come back et devient très à la mode en 2024. Sur une chevelure longue, on peut apporter des ondulations avec un fer à friser pour un effet très wavy et des boucles lâchées.

Sans ou avec frange, on porte cette coupe lâchée ou on l'accessoirise avec des clips et des noeuds ou rubans à cheveux très fashion en réalisant des coiffures en demie-queue de cheval, en queue de cheval ou en bun.Côté couleur, on opte pour le marron et ses dérivés. La coupe effilée-dégradée peut être brushinguée en dedans pour apporter du volume à la chevelure et mettre en valeur sa belle crinière. Pour entretenir sa crinière et avoir des cheveux en bonne santé, il est primordial de protéger les cheveux des agressions extérieures, tels que le vent, la poussière, la chaleur... et d'appliquer des soins et des masques appropriés à la nature des cheveux avant toute application de teinture, avant les brushingues... conseille encore, Mounira, la spécialiste dans le domaine esthétique.