Madagascar: Cherté du traitement - Engouement pour la médecine traditionnelle

Dans un contexte de crise économique grandissante, les problèmes de santé ne cessent aussi de se multiplier au sein de la population. De plus en plus de personnes se plaignent d'être malades et sont bien conscientes de leur état de santé, mais ne disposent pas des ressources nécessaires pour suivre un traitement adéquat, voire consulter un médecin. Fort heureusement, il y a toujours la possibilité de se tourner vers la médecine traditionnelle et homéopathique.

La santé, à un prix inaccessible. En dehors de la question qui se pose constamment, qui est celle de trouver un bon médecin, il faudrait prévoir des frais de consultation, le coût des examens et des analyses, sans oublier les médicaments. C'est là que la médecine naturelle se démarque des autres. Car, il faut noter qu'il suffit d'un massage ou d'un procédé simple pour que le guérisseur soit en mesure de prescrire un traitement à base de produits naturels, accessible à toutes les bourses. La médecine traditionnelle est l'option la plus évidente pour une population qui n'a plus le choix.

La médecine naturelle a de plus en plus de succès. Bien que la consultation d'un guérisseur traditionnel ou homéopathe n'ait jamais été considérée comme étant la solution la plus adaptée en cas de maladie, le succès de ses pratiquants, pointés du doigt et vus d'un mauvais oeil par les professionnels de la santé, témoigne de leur efficience auprès de leurs patients. Comment ? Tout simplement, de bouche-à-oreille, chaque personne soignée faisant la publicité auprès de ses proches.