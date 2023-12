Madagascar: Fêtes de fin d'année - Baolai relance les promotions sur tous ses produits

Comme tous les ans, Baolai le numéro un de la distribution du haut de gamme made in China tient à faire le bonheur des consommateurs avec des promotions qui concernent l'ensemble de ses produits.

Des téléviseurs écran plat aux réfrigérateurs en passant par les amplis baffles et autres lave-linges, tout est proposé à des prix qui défient toute concurrence.

Incontournable

« Les promotions de fin d'année sont devenues notre ADN » lance d'emblée Ren Yujie, le patron de l'enseigne Baolai qui, du haut de ses plus de 20 années de présence sur le marché malgache des produits de l'audiovisuel et de l'électroménager est devenue une maison incontournable de cette filière, qui, malgré les crises arrive toujours à se maintenir. « Ces derniers temps, on a eu un certain nombre de problèmes », indique le Dr Ren en ajoutant que depuis le retour à la normale sur les axes du centre ville et en cette veille de fête de fin d'année, la reprise est de plus en plus effective.

« On assiste à une affluence progressive des clients dans nos différents magasins », lance-t-il en promettant que « tout est conçu pour satisfaire au maximum ceux qui viendront acheter des produits dans nos magasins où ils trouveront des centaines de références de grande qualité ». Sur ce point d'ailleurs, Baolai est depuis six mois le distributeur de la marque japonaise de téléviseurs Toshiba. « C'est un produit de grande qualité et comme nous sommes en plein lancement, nous pratiquons des prix très spéciaux avec des super promotions qui ne seront valables que jusqu'à la fin d'année à travers l'opération vente flash », selon toujours le PDG de Baolai. On peut notamment y trouver les Led TV et les Smart TV Toshiba de 32 pouces à 75 pouces.

%

Friteuse à air

Les classiques de Baolai sont évidemment toujours là. En commençant par la gamme de téléviseurs écran plat Jeyoo, toujours très appréciée par les consommateurs en raison de sa qualité et de son prix. Il y a également les écrans plats Hisense, une marque disposant d'une reconnaissance mondiale pour avoir notamment été sponsor officiel de la coupe du monde 2022 au Qatar. Toujours dans la gamme Hisense, les réfrigérateurs sont également très prisés par les consommateurs.

Ou encore les machines à laver et les fours micro-ondes de la même marque. Mais la nouveauté parmi les nouveautés de Baolai est sans conteste la friteuse à air Hisense, disponible dans les rayons de l'enseigne depuis peu. La friteuse à air, comme son nom l'indique, est une machine à frire qui ne nécessite pas ou que de très peu d'huile de cuisson. « La friteuse à air Hisense utilise de l'air chaud pour cuisiner les pommes de terre, le poulet et autres aliments avec très peu voire pas d'huile », explique le patron de Baolai.

Par ailleurs, Baolai continue d'offrir aux consommateurs, les ampli baffles Jeyoo , et autres claviers pour permettre aux familles de célébrer en chanson, Noël et le Nouvel an. Et sans délestage si les consommateurs décident d'acheter le kit solaire made in Baolai baptisé Baolilai d'une puissance pouvant aller jusqu'à 320 watts.

Notons que tous les produits distribués par Baolai sont authentiques et assortis d'une garantie de 12 mois. L'enseigne dispose également de son propre service après-vente. Cerise sur le gâteau, Baolai offre des cadeaux sur certains des achats. Des téléphones portables, des amplis baffles et autres sont ainsi offerts pour des achats de téléviseurs par exemple.