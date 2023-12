Madagascar: Rugby/Coupe de Madagascar - COSFA et USCAR en finale

Le COSFA a renversé le FTM, champion TOP20 en titre, hier, en demi-finale de la Coupe de Madagascar. Les militaires affronteront l'équipe de l'USCAR pour le duel final ce dimanche.

Chose promise, chose due. Le COSFA a pris sa revanche sur le FTM hier, lors de la demi-finale de la Coupe de Madagascar du rugby à XV. Dans un stade plein comme un œuf, les Militaires ont arraché leur ticket pour la finale en s'imposant face aux Dakarois sur le score serré de 20 à 22. Les protégés de Rija Randrianarison ont le droit de rêver d'une fin de saison en apothéose.

Cette rencontre entre deux mastodontes a tenu toutes ses promesses en termes de match électrique et palpitant du début jusqu'à la fin, et qui a rendu surtout les parieurs indécis. Pour les militaires, ils ont un grand avantage sur leur pack d'avant très costaud. Le tandem a été au beau fixe entre Tinakely-Rable, ce qui a permis au COSFA d'ouvrir le score dès la 5e minute de l'entame du jeu sur un essai transformé.

Le FTM a réagi rapidement en multipliant les attaques et quelques minutes plus tard, Jean-Yves a réussi à marquer un essai qui a été transformé par Hery Kely. Avec la force de ses trois grosses pointures Maxime-Said-Gervais, le COSFA voulait se détacher mais n'arrivait pas à percer face à la formation de FTM qui a montré le visage de la détermination, sous l'impulsion du capitaine Lahatra, épaulé par Koroka et Julio. Les deux équipes ont mené tour à tour le score sur hors-jeu.

%

Après un quart d'heure de calvaire, les Militaires ont marqué un deuxième essai non transformé et ont pris l'avantage à la pause (15-10). Au retour des vestiaires, les joueurs du COSFA ont redoublé d'efforts. Ils ont été récompensés sur un troisième essai inscrit. Il a fallu attendre la 63e minute pour que les Dakarois puissent revenir petit à petit dans le match. Ils ont réduit le score de 17 à 22 sur un essai non transformé.

La bande à Koroka a poursuivi ses attaques mais s'est contentée d'un coup de pied de pénalité, qui n'a pas permis à son équipe de renverser la tendance à quelques minutes avant la sirène. Le COSFA de sa part a su gérer son avantage. Le score final était de 22 à 20. Dans l'autre match, l'USCAR a battu de justesse le TAM Anosibe sur le score de 25 à 22. Les joueurs de la Commune ont toujours mené au score. Toussaint et ses coéquipiers ont été confiants de leur performance durant cette saison. Une victoire bien méritée d'après leur beau parcours durant le championnat TOP20. La grande finale opposera donc le COSFA à l'USCAR ce dimanche, au Stade Maki.