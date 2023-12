Madagascar: Couple Andrianarivelo-Razafy - Grand-croix de 2ème classe et Commandeur de l'Ordre National

Deux figures emblématiques de l'entrepreneuriat à Madagascar ont été décorées au restaurant Le Marais Ankorondrano. Il s'agit d' Andriamaniraka Andrianarivelo-Razafy (Bezo) et Noëline Razanamparany Andrianarivelo-Razafy.

Un parcours professionnel exemplaire salué par tous. C'est à travers une cérémonie conviviale spécialement organisée à l'honneur d'Andriamaniraka Andrianarivelo-Razafy (Bezo), élevé au grade de grand-croix de 2ème classe et son épouse, Noëline Razanamparany Andrianarivelo-Razafy, élevée au grade de commandeur de l'Ordre national que leurs invités ont pu apprécier leurs profils inspirants dans le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar.

Naina Andriantsitohaina , le premier magistrat de la ville d'Antananarivo, a qualifié le parcours d'Andriamaniraka Andrianarivelo-Razafy comme étant un parcours comme il n'en existe plus aujourd'hui. Considéré comme le fils spirituel de Charles Andriantsitohaina, Bezo a fait toute sa carrière avec lui. Un compagnon de lutte, un confident et conseiller de tous les instants .« A 26 ans, fraîchement diplômé en gestion des entreprises et administration à Nantes, complété par le Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris, il a marqué l'histoire économique de ce pays. On compte deux sociétés dans toute sa carrière dont l'une est un abattoir et exportateur de viande de zébu où il a été le directeur général adjoint de 1976 à 1982 », a-t-il indiqué.

Malgré les difficultés rencontrées par ce jeune diplômé plongé dans un monde professionnel et politique bouleversé dans le régime révolutionnaire de l'époque, il a pris la responsabilité de la NIAG, la nouvelle imprimerie des arts graphiques dont il a été le directeur général et administrateur jusqu'en 2017, année de son retrait des affaires. Il a été pendant cette période, six ans, directeur de publication des quotidiens Taratra et Les Nouvelles.

« Il a développé une entreprise en voyant celle de la concurrence trébuchée. Tout cela fait appel à des valeurs qui semblent lointaines de nos jours : le travail, la persévérance, la fidélité et par-dessus tout la confiance et l'honnêteté », renchérit Naina Andriantsitohaina. Il est membre fondateur de l'Union professionnelle des imprimeurs de Madagascar qu'il a présidé durant huit ans. Il était également administrateur du syndicat des industries de Madagascar dont il a été vice-président et enfin président élu de la chambre de commerce d'Antananarivo. A noter qu'il n'était autre que l'arrière-petit-fils du célèbre pasteur Josefa Andrianaivoravelona, fondateur du temple FJKM Ambonin'Ampamarinana.

Derrière chaque grand homme, il y a une femme

Tout comme son époux, Noëline Razanamparany Andrianarivelo-Razafy a commencé à travailler très jeune à l'âge de 25 ans. De 1979 à 1990, elle a été directrice d'une multinationale allemande. Elle s'est spécialisée dans l'agri-business et l'élevage avec une formation sur terrain en France et en Irlande.

Elle a sillonné Madagascar pour améliorer les récoltes agricoles et grâce à son expérience, elle a créé sa propre société en 1990 dont elle devient la directrice générale : Delta Madagascar. Grâce aux produits pointus en insecticide, sa société a pu éradiquer les criquets à Madagascar ravageant des milliers d'hectares de cultures. Delta Madagascar a créé une ligne de produits détergents, vinaigre alimentaire pour substituer à l'importation.

En même temps, elle était secrétaire générale du FIVMPAMA. En 2008, elle est élue membre de la chambre de commerce et de l'industrie à Tana dans la commission commerce jusqu'en 2020. Avec son dynamisme, elle est également fondatrice d'un cluster pour l'artisanat haut de gamme en 2012. Présidente pendant dix ans de Madagascar Quality Handicraft, elle a passé la main l'année dernière. En plus de tout cela, jusqu'en 1993 et jusqu'à ce jour, elle dirige Sil'ouette, une société exportatrice de produits artisanaux haut de gamme.

Avec 44 ans d'activités professionnelles, elle a également consacré son temps à servir les plus démunis. Elle a commencé il y a 40 ans au Wednesday Morning Group grâce à sa marraine, Ginette Andriantsitohaina, également présente à la cérémonie d'hier. Marcellin Andrianarivelo Razafy a été élevé au grade d'officier de l'ordre national et de chevalier de l'ordre national lors de cette cérémonie d'hier.