Afrique: Football / Championnat d'Afrique Scolaire - Les sélections malgaches évoluent dans le groupe B

Madagascar est prêt à relever un défi pour la phase de la zone Cosafa du championnat d'Afrique de football scolaire. Les équipes nationales U15 garçons et filles se trouvent dans le groupe B.

Ce samedi a marqué le début de l'excitation pour l'équipe nationale malgache de football scolaire, car le tirage au sort de la phase de zone Cosafa du Championnat d'Afrique de Football Scolaire a eu lieu. La compétition se déroulera du 14 au 16 décembre, et Madagascar se retrouve dans le groupe B aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Zambie et de la Namibie.

Ce tournoi revêt une importance particulière, car il s'agit d'une étape qualificative pour la phase continentale, où l'équipe championne décrochera son billet pour la compétition continentale. « Notre tâche ne sera pas facile car il s'agit d'une sélection nationale et non d'une équipe de club », déclare Yvon Nambinina Randrianarisoa, coach des garçons. « Nous attaquerons avec un travail collectif, des tactiques de défense et d'attaque. Nous visons à aller le plus loin possible et à nous qualifier pour la phase finale », a-t-il ajouté.

C'est une première pour Madagascar au Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, et les jeunes joueurs de moins de 15 ans espèrent faire sensation au Zimbabwe. Forte de son passé récent en Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et sa compétitivité continue dans les tournois de la Cosafa, Madagascar nourrit l'espoir que la prochaine génération suivra ses traces en se qualifiant pour la finale continentale du Championnat d'Afrique de football scolaire l'année prochaine.

Les équipes représentatives de Madagascar, tant pour les garçons que pour les filles, se composeront de joueurs issus de plusieurs écoles. Ces jeunes talents ont été soigneusement sélectionnés à l'issue de qualifications nationales, rassemblant ainsi la crème des joueurs de moins de 15 ans de l'île.

La phase continentale de cette compétition est prévue se dérouler en avril 2024, marquant le point culminant de ce tournoi qui va au-delà du football pour façonner les générations futures sur et en dehors du terrain. La délégation malgache s'envolera pour Harare le mardi 12 décembre, pour échanger des expériences avec d'autres équipes afin de trouver de meilleures solutions pour le football à l'école.