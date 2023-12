Madagascar: ORAD Océan Indien - La mise en place de l'organisation nationale sollicitée

La constitution de l'ONAD facilitera la mise en œuvre de tous les programmes liés aux problèmes de dopage dans chaque pays.

Les pays de l'Océan Indien adhèrent entièrement à la vision de l'Association Mondiale Antidopage (AMA) sur un monde dans lequel tous les sportifs peuvent participer à un environnement sportif sans dopage. Un de leur rôle étant de réglementer les organisations antidopage et le système antidopage afin de permettre le développement du système et des programmes antidopage.

Pendant deux jours, les 4 et 5 décembre 2023, s'est tenue à Djibouti la 15e réunion du conseil de l'organisation régionale antidopage de l'Océan indien. Une réunion qui a vu la participation des délégations régionales à savoir Rosa Rakotozafy, Présidente de l'Organisation Régionale Antidopage de la zone Océan-Indien, Sameh Elray Secrétaire Général du Bureau Afrique de l'Agence Mondiale Antidopage, Yamini Moothoosamy Trésorier de l'ORAD Océan-Indien, Dr Mohamed Moundhirou représentant des Comores et Ulric Mathiot, représentant des Seychelles et des délégués des pays membres.

Plusieurs points ont été discutés lors de la réunion, entre autres, les présentations de rapports pour 2023, les questions sur la mise à jour de l'AMA, les 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien qui se sont tenus à Madagascar, l'approbation des documents statutaires dont le plan opérationnel 2024, la mise à jour de la stratégie du programme des ORAD, l'état d'avancement de l'ORAD Océan Indien pour le plan stratégique 2021-2025, la discussion sur les projets régionaux et les préparatifs des grandes manifestations sportives pour 2024.

Sensibilisation

« Le monde du sport ne doit pas être en reste car Ia lutte contre le dopage vise à protéger la santé des sportifs qui sont exposés aux risques d'utilisation de substances interdites qui mettent en danger leur santé et leur avenir par la suite. Nous devons éduquer de façon à ce que tout se fasse dans les règles car nous souhaitons mettre en place un terrain de jeu équitable pour tous et par la suite protéger l'intégrité du sport et l'honneur du pays.

La mise en oeuvre par chaque pays des objectifs de l'ORAD-OI en termes de développement et mise en place d'un plan éducation et sensibilisation est de rigueur afin d'y arriver. Nous devons également procéder à la mise en place de l'ONAD qui facilitera la mise en oeuvre de tous les programmes liés aux problèmes de dopage. » a déclaré, Rosa Rakotozafy, présidente de l'ORAD Océan indien.

La branche régionale de l'ORAD a eu un siège social aux Seychelles. L'année 2023 a été très chargée pour l'ORAD Océan Indien dans la promotion de la lutte contre le dopage avec les différents programmes mis en place avec les pays membres, mais surtout, elle a été l'autorité responsable de la collecte d'échantillons et de coordination et de contrôle antidopage pendant les 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien organisés à Madagascar.

La sensibilisation devrait être renforcée comme recommandation car outre l'utilisation des médicaments prohibés, d'autres dangers guettent les sportifs en termes de dopage : l'utilisation de médicaments et plantes traditionnels tels que les Kat et autres plantes qui, à ce jour, ne font pas parties des listes des médicaments interdits certes, mais pourront porter préjudice dans le futur. L'ORAD Océan Indien s'engage à soutenir les efforts des pays membres et continuera sans relâche dans la lutte contre le dopage dans le but d'atteindre les objectifs fixés car soucieux de la santé de nos sportifs et de l'intégrité du sport.