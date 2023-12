Ile Maurice: «Les histoires ont le pouvoir de nous humaniser»

interview

Comment est venue l'idée faire le second volume de «Ti Zistwar Nou Pays» ?

Je ne me suis jamais considéré comme un auteur, mais juste comme quelqu'un qui veut s'exprimer. Après la sortie du premier livre en 2019, qui est un recueil de souvenirs et d'émotions, les gens m'ont demandé quand j'allais proposer un deuxième volume. J'avais l'intention de le faire en 2020, mais les choses ont été retardées en raison de la pandémie. Pendant le confinement, je publiais en ligne et les gens me demandaient : «Pourquoi ne pas en faire un livre ?» C'est ainsi qu'est né mon deuxième livre, Konfizri. Avec le temps, sa valeur grandit car la pandémie est un événement qui reste à jamais gravé dans nos mémoires. En décembre 2022, lorsque j'ai constaté que les gens aimaient toujours Ti Zistwar Nou Pays, j'ai jugé important de le traduire en anglais - bien que cela ait été très difficile car je devais conserver les expressions créoles et le sens contextuel. Je l'ai aussi lancé en Inde en conservant le même titre. Étonnamment, les gens ont pu s'identifier à ces histoires. Je suis heureux d'avoir pu toucher les gens. C'est avec le même sentiment que j'ai décidé de respecter ma promesse envers le public, en écrivant Ti Zistwar Nou pays-Livre 2.

Comment s'est déroulé le parcours d'écriture du second volume ?

%

C'est un gros travail. J'ai souvent retravaillé certaines histoires lorsque j'ai senti que je pouvais aller plus loin. Il y a une note d'auteur à la fin de chaque histoire. Dans celle où je parle du drapeau mauricien et de la façon dont nous avons utilisé des aquarelles ou des stylos de couleur pour remplir le dessin du drapeau, le souvenir serait incomplet sans celui où des enfants peignent le visage de leurs frères et soeurs avec eux, ou écrivent sur les murs et les coussins du canapé avec ces stylos. Parfois, ils jetaient leurs stylos sous un meuble et, quelques jours plus tard, leur mère les retrouvait en faisant le ménage. Ce livre contient 24 histoires, comme le premier. Mais les histoires sont plus détaillées. Ce ne sont pas que des mots sur du papier ; ils résonnent en nous.

Vous considérez-vous maintenant comme un écrivain ?

Oui et non (il rit). Beaucoup me demandent parfois de les aider à écrire. Je considère toujours leurs demandes comme un projet individuel ou familial, et je dois donc être honnête et leur apprendre quelque chose sur la valeur de l'écriture. Oui, je suis un bon écrivain. Mais en même temps, je ne fais pas qu'écrire. Je me retrouve partout, à surveiller les livraisons de livres, à tenir des feuilles Excel sur les commandes, à chercher des solutions pour surmonter les difficultés, car mes projets sont autofinancés. C'est beaucoup de stress à gérer. Les histoires ont le pouvoir de nous humaniser. C'est un honneur d'écrire tous mes souvenirs et de les partager avec des personnes au-delà des barrières.

Dans un monde digital, pourquoi continuer à imprimer des copies du livre ?

Lorsque j'ai décidé de les publier en version papier, beaucoup ont dit que j'étais stupide car personne n'achèterait le livre. Je demande souvent à ceux qui achètent les livres pourquoi ils le font. Ils répondent : «En ligne, une page peut être fermée et la technologie peut tomber en panne. Mais un livre reste toujours en place.»

Ti Zistwar Nou Pays est en vente à Rs 1 200. Commandes par Whatsapp sur le 5 910 0444 ou via Facebook. Une séance de dédicace aura lieu aujourd'hui de midi à 15 h 30 au Bubble tea & Mochi House à Rose Hill