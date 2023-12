Afrique de l'Ouest: UEMOA - 12 cadres de banques renforcent leurs capacités à mobiliser les équipes sur des actions qui impactent

Douze administrateurs, Directeurs généraux et Directeurs opérationnels en exercice dans les banques et établissements financiers de plusieurs pays de l'UEMOA dont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, ont reçu leur parchemin, le vendredi 8 décembre 2023 au Siège de la BCEAO à Dakar.

C’était au terme de la dernière phase de l'édition 2023 du Certificat Executive Management Stratégique Bancaire - Niveau 2 (Cemstrat 2) organisée par le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (Cofeb) et HEC Paris.

Présidée par M. Patrick Kodjo, Conseiller du Directeur Général du COFEB, la cérémonie de clôture a enregistrée la participation de M. Serge Bayala, Conseiller du Directeur Général du COFEB, de Mme Armelle Dufour, Directrice des projets stratégiques internationaux d’HEC Paris et de M. Bertrand Quélin, Directeur académique du programme et professeur permanent de stratégie à HEC Paris.

M. Kodjo qui exhorte à une mise en application des connaissances acquises, estime que cette session consiste à outiller les leaders de demain. A l’en croire, le programme a permis aux dirigeants de renforcer leurs capacités managériales à mobiliser les équipes (talents, équipes-projets…) pour déployer avec impact les projets stratégiques de leur entreprise.

Il a été également une opportunité pour bien maîtriser les mécanismes susceptibles de créer de la valeur et de réussir la transformation des acteurs économiques (Finance verte, types de financement, digitalisation de l’économie, co-financements...), poursuit-il.

Dans le communiqué remis à la presse, les équipes du COFEB font savoir qu’animé par une équipe de dix Professeurs et experts de HEC Paris, acteur mondial des programmes Executive Education, ce parcours certifiant s'est tenu du 12 juillet au 08 décembre 2023, en séquences virtuelles et en présentiel à Dakar.

D’après elles, cinq modules thématiques ont ainsi été dispensés, à savoir la transformation stratégique, la finance, la stratégie digitale, le leadership et le développement des ressources stratégiques, suivi de la présentation de projets individuels, avant la cérémonie de remise de Certificats.

Ce qui, selon le porte-parole des récipiendaires, M. Djibril Ka, Directeur de l’exploitation du Crédit Sénégal, constitue des domaines aussi riches et importants.

Pour lui, cette formation était une opportunité d'approfondir des connaissances et de partage d'expérience dans un contexte où le développement du capital humain est un impératif à nos jours.

Les initiateurs de rappeler que ce programme Exécutive Cemstrat 2, s’inscrit en complémentarité du programme Exécutive Management Stratégique Bancaire - 1 (Cemstrat 1).

Mme Armelle Dufour, Directrice des projets stratégiques internationaux d’HEC Paris, de lancer aux cadres de formés : « un certificat ça engage et vous avez un devoir de partage dans le processus de mis en application ».

A noter que depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires (PMG et PMG+), en management des ressources humaines (Cemrh), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (Cemstrat et CEB2D), proposés conjointement par les deux structures initiatrices.

La même source de confier que les Autorités de la BCEAO saluent l'heureuse opportunité de ce parcours certifiant qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des dirigeants des banques et établissements financiers de l'Union et de la sous-région.

M. Bertrand Quélin, Directeur académique du programme et professeur permanent de stratégie à HEC Paris, pour sa part, salue les résultats d’une collaboration décennale dans un contexte international qui magnifie l’importance des institutions financières et bancaires qui font l'objet d'un audit permanent.

Il plaide ainsi l’accompagnement pour la détection de maximum de profils de grandes qualités à former dans l’espace Uemoa.

Dans la même dynamique, M. Kodjo estime qu’au bout de 10 ans, il est important de faire le bilan du partenariat Bceao/Cofeb – HEC Paris et aborder l'ensemble des préoccupations.