Sénégal: Répertoire national des entreprises et associations - Une hausse de 24,07% des nouvelles immatriculations au 3ème trimestre 2023

Au troisième trimestre de 2023, le Répertoire national des entreprises et associations (Rnea) a enregistré une augmentation significative des nouvelles immatriculations, atteignant 25 302 unités.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cela équivaut à une hausse de 4 908 unités par rapport au trimestre précédent, soit 24,07%, et 18,83% par rapport au même trimestre en 2022.

En ce qui concerne la répartition géographique, l'Ansd informe que la région de Dakar se démarque en enregistrant 58,56% de toutes les immatriculations. Elle est suivie des régions de Thiès (13,24%), Diourbel (6,25%), et Kaolack (4,95%). Cependant, les régions de Kédougou (0,77%), Sédhiou (0,83%), et Kaffrine (1,17%) affichent les taux les plus bas.

La grande majorité des nouvelles immatriculations correspond à des entreprises individuelles, totalisant 74,78% du nombre total. Les autres régimes juridiques, tels que les Groupements d'intérêt économique (Gie), les Sociétés à responsabilité limitée (Sarl), et les Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Suarl), suivent avec respectivement 5,26%, 2,30%, et 1,99% du total des immatriculations.

Le secteur du commerce apparaît comme étant le secteur le plus attractif pour les nouvelles créations. En effet, 30,12% des entreprises morales se consacrent à des activités commerciales contre 70,61% pour les entreprises individuelles. Pour ces dernières, en dehors du commerce, les "Services personnels et divers" représentent 9,52% des immatriculations, suivis des "Services fournis aux entreprises" (5,19%) et de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (3,00%). En revanche, le secteur des "Hôtels, bars et restaurants" est moins représenté, avec seulement 1,03%.

Selon le genre des propriétaires d'entreprises individuelles, les hommes dominent largement avec une part de marché de 73,14% au troisième trimestre 2023, tandis que les femmes représentent 26,86% des nouvelles créations d'entreprises.