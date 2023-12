Tunisie: Le candidat de la circonscription d'El Fath (Bardo) Aymen Zalfani s'engage à changer la réalité de la localité

Tunis — Dans son programme électoral, le candidat de la circonscription d'El Fath (conseil local du Bardo), Aymen Zalfani, se focalise sur 4 axes visant, selon lui, à changer la réalité de la localité qui souffre de plusieurs lacunes.

Dans une déclaration à la TAP, il a insisté sur le volet économique à travers le soutien à l'initiative privée et la mobilisation des financements pour les petits projets, en étroite collaboration avec les structures spécialisées. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des habitants.

Sur le plan politique, le candidat a affirmé qu'une fois élu, il oeuvrera à la protection des droits et libertés et à consolider les acquis démocratique, en plus de la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence.

Il a insisté sur l'intérêt qu'il y a d'associer les habitants de l'Imada aux projets à caractère local.

Sur un autre plan le candidat a souligné le besoin d'oeuvrer à la consolidation de l'infrastructure, d'améliorer les réseaux de transports en commun, faisant observer que les habitants de la localité souffrent, du manque flagrant de services de transport public (bus et métros).

Il s'est dit déterminé à trouver des solutions durables à la question des chiens errants, à travers l'aménagement de structures pour les abriter dans le cadre d'une collaboration avec les structures publiques régionales et les privés.

En ce qui concerne la vie culturelle, le candidat a mis l'accent de la besoin de créer des clubs de peinture, de théâtre et de musique et d'exhorter les jeunes et les enfants à y participer. Il suggère, également, l'organisation de sessions de formation en informatique avec la coopération des structures locales compétentes.

Le candidat appelle les électeurs à être au rendez-vous, le 24 décembre 2023 pour apporter de la consistance à l'action locale et contribuer, ainsi, au parachèvement du processus de changement sur la voie du développement local.

Trente deux candidats sont en lice pour le conseil local du Bardo dont 30 candidatures directes et 2 par tirage (pour les personnes porteuses de handicap). La liste comporte huit femmes contre 24 hommes.