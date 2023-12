Cote d'Ivoire: Awards des entreprises - La 5e édition a démarré par la conférence inaugurale au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

La 5e édition des Awards des entreprises et institutions socio-économiques africaines a démarré dans la matinée de ce samedi 9 décembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, par la conférence inaugurale.

Amos Béonao, président directeur général de AB Communication, initiateur de l'évènement, a rappelé l'importance de ces Awards. « C'est un moment de célébration des entreprises qui contribuent à l'essor du développement économique de nos pays africains. Une rencontre qui nous permet de reconnaître le mérite de ces personnalités qui font rayonner le continent par leurs actions positives », a-t-il indiqué. Et de souligner que plus de 500 convives sont annoncés au dîner de gala prévu dans la soirée à la salle des fêtes du même hôtel.

« La soirée réservée au prestigieux dîner de gala de distinction sera l'occasion de donner des prix aux entreprises et opérateurs économiques qui participent au développement socio-économique de nos pays africains. Cette soirée réunira le sommet du management des entreprises ivoiriennes et africaines, en présence d'autorités gouvernementales, diplomatiques, et de figures marquantes du monde des affaires », a-t-il annoncé.

M. Touré Célestin, Inspecteur général des Sports au ministère des Sports et du Cadre de vie, au nom de son patron, s'est félicité des Awards. Qui selon lui, font d'Abidjan l'un des grands rendez-vous africains de distinctions des acteurs du développement économique et social.

%

Une occasion pour lui d'indiquer que la problématique du financement des entreprises pour le développement économique africain intègre également la question du sport comme facteur de développement économique et social.

« En effet, le sport est devenu de nos jours un phénomène social de masse concernant des milliards de personnes dans le monde entier. Dans les pays développés, le sport est désormais un secteur économique à part entière au-delà du secteur public et secteur associatif. La filière sport est riche de ses entreprises privées », a-t-il souligné.

Et d'insister pour expliquer que les défis d'aujourd'hui pour la quasi-totalité des pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier, est de faire du sport un véritable facteur de développement économique. « C'est là la noble ambition de cette 5e édition des Awards des entreprises qui, à travers cette conférence inaugurale, les panels et les rencontres B to B qui seront organisés, permettra de favoriser un écosystème africain susceptible d'amorcer la croissance durable avec des perspectives exaltantes », espère-t-il.

Les Awards ont débuté par un forum, des expositions techniques et commerciales, ainsi qu'une session B to B.