Afrique: La série «African Empires» part à la découverte de l'histoire africaine d'avant la colonisation

African Empires est une nouvelle série à découvrir diffusée sur TV5 Monde et qui sera disponible en 2024 sur Canal+ Afrique. Il s'agit d'une première saison de quatre épisodes sur quatre personnalités emblématiques du continent pour découvrir l'histoire africaine d'avant la colonisation.

Le premier épisode de la série African Empires propose une immersion en pays mandingue au XIIIe siècle avec l'épopée de Soundiata Keïta, le Lion de Mandé. Toute l'Afrique de l'Ouest a entendu parler de l'empereur Soundiata Keïta qui a régné sur un territoire qui s'étendait des côtes du Sénégal et de la Guinée au désert du Niger, englobant une partie de l'actuel Mali.

Ce documentaire fiction mêle image d'animation, film tourné par des acteurs ainsi que des interviews de scientifiques et d'artistes qui donnent de la profondeur au propos. Askia Traoré est le réalisateur de ce premier épisode, une histoire médiévale qui est parvenue jusqu'à nous par la voix de générations de griots.

« L'épopée de Soundiata Keïta, on disait que c'était un enfant handicapé, qui a pris le pouvoir. Comment cet homme a réuni douze royaumes pour fonder ce qu'on a appelé plus tard l'empire du Mali ? Ce qui est important au Mali, c'était d'avoir vraiment des figures comme l'historien Doulaye Konaté, d'avoir Fodé Moussa qui est un sociologue, mais qui est aussi chasseur Dozo. Je trouvais que c'était important d'avoir avec ces experts-là la parole orale, donc un griot ».

La légende de la princesse Yennenga et le règne de la souveraine Amanirenas

La série African Empires retrace aussi les conquêtes du peuple zoulou au début du XIXe siècle emmené par Shaka Zulu, un génie militaire réformateur qui régna sur l'actuel territoire de l'Afrique du Sud. Vient ensuite la légende de l'impétueuse princesse Yennenga qui fonda le royaume Mogo entre le XIe et le XVe siècle, un territoire correspondant aujourd'hui au Burkina Faso et au Ghana.

Enfin, le quatrième épisode conduira le téléspectateur au coeur du palais de Méroé durant le règne de la souveraine Amanirenas au Ier siècle avant JC qui administra le royaume de Koush dans l'actuel Soudan.

Une histoire importante pour la construction de la jeunesse africaine

Sébastien Onomo, franco-camerounais, a créé et produit la série African Empires avec Creative Touch Studios. Pour lui, la série propose une histoire de l'Afrique et de son héritage dans le monde moderne, qui trop souvent fait défaut dans la construction de la jeunesse africaine du continent ou de la diaspora.

« Moi, je suis un trentenaire et c'est vrai que dans ma construction personnelle, je n'ai pas eu accès à ces histoires avant un certain niveau d'études. Je me suis dit que si j'avais eu ces informations plus tôt dans mon parcours personnel, je me serais probablement construit différemment, ou en tout cas sans croire au discours qui m'était présenté que l'Afrique n'avait pas d'histoire. »

Celui qui a créé la série et qui est père souhaite que ses enfants gardent en eux que du côté de leur père, de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents, il y avait une histoire : « Que cette histoire est riche et qu'ils peuvent en être fiers sans se dire que, de ce côté-là, il n'y avait rien avant la colonisation. »