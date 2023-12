Algérie: Boumerdes - Une trentaine d'exposants à la 8e édition de la Foire nationale du miel

BOUMERDES — Une trentaine d'exposants de différentes wilayas du pays ont pris part à l'ouverture, dimanche à Boumerdes, de la 8e édition de la Foire nationale du miel et des produits de la ruche.

Près de 30 exposants, dont une majorité de producteurs de miel et dérivés, et autres opérateurs économiques et investisseurs de la filière apicole, issus des wilayas de Boumerdes, Tipasa, Tizi-Ouzou, Chlef, Blida et Alger, assurent l'animation de cette nouvelle édition du genre qui se tient dans un espace ouvert à proximité de la gare ferroviaire du centre-ville de Boumerdes.

Une forte affluence de visiteurs, dont particulièrement des femmes de différentes communes de la région et d'autres lointaines, intéressées par les produits de beauté naturels confectionnés à base de miel et des produits de la ruche, caractérise cet événement commercial qui se poursuivra jusqu'au 19 décembre courant.

D'autres partenaires de la filière, dont le secteur des forêts, des spécialistes en agriculture et autres représentants des dispositifs de soutien à l'emploi et à l'investissement et des compagnies d'assurance, venus faire la promotion des différents avantages assurés par l'Etat au profit des jeunes, participent, aussi, à cette foire.

La forte affluence enregistrée à ce Salon s'explique par la qualité des produits exposés et leurs prix relativement abordables, le kg de miel est proposé dans une fourchette de 3000 à 6000 DA, outre la notoriété acquise par cette manifestation, a estimé le directeur de la Coopérative agricole publique de collecte et commercialisation du miel et dérivés, Ali Djemaâtene, organisatrice de l'événement.

Différentes variétés de miel et autres produits de la ruche, outre des produits d'esthétique faits à base de miel et divers équipements de la ruche et des produits artisanaux traditionnels, sont exposés et proposés à la vente, par les participants à cette foire.

Le Salon, organisé en coordination avec la direction de wilaya des services agricoles, propose, aussi, une multitude de plats populaires traditionnels et de gâteaux faits à base de miel.

Des stands d'exposition ont été également dédiés à des producteurs de plants d'oliviers, de fleurs et de bois d'ornement.

Selon M. Djemaâtene, cet événement, qui sera clôturé par la récompense des meilleurs apiculteurs, est un "espace offert pour les échanges d'expériences entre producteurs et intervenants dans la filière, tout en insufflant une dynamique de production dans cette importante filière agricole, avec la mise à disposition des apiculteurs d'espaces organisés pour la commercialisation de ce produit alimentaire sain".