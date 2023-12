Algérie: Le CSJ organise décembre courant 'le Sommet national de la jeunesse et de la participation politique'

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) organise, décembre courant, "le Sommet national de la jeunesse et de la participation politique", visant à mettre en évidence le niveau et l'efficacité de la participation politique des jeunes en Algérie, ainsi que les efforts consentis par les institutions étatiques pour promouvoir leur rôle et les associer à la vie politique, a indiqué dimanche un communiqué du CSJ.

L'organisation du sommet, intitulé "Par le leadership et l'innovation nous contribuons à la prise de décision", s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme annuel du CSJ qui découle de "sa vision 2023-2033 dans son volet stratégique relatif à la promotion et l'autonomisation des jeunes dans la vie publique", ajoute le communiqué.

Il intervient "en application des recommandations des différentes rencontres tenues par le Conseil au niveau local et national, notamment la 2e édition du forum des jeunes d'Algérie organisé dernièrement à Oran", a précisé la même source.

Le sommet regroupera les jeunes algériens du territoire national et ceux établis à l'étranger participant dans la vie politique âgés de moins de 40 ans pour "le dialogue et le débat sur la situation et les mécanismes de participation des jeunes dans la vie politique après les réformes prévues par la Constitution de novembre 2020", explique le CSJ dans son communiqué.

Les travaux du sommet se dérouleront en deux étapes, la première prévoit l'organisation de 6 groupes de réflexions thématiques le 12 décembre 2023 sur la participation des jeunes dans la vie politique et les mécanismes de la renforcer".

Chaque groupe est composé de 15 jeunes participants dans la vie politique pour échanger les opinions et les idées. Cette phase sera sanctionnée par l'élaboration de rapports sur le thème et l'annonce de l'organisation du sommet national de la jeunesse et de la participation politique, selon le Conseil.

La deuxième phase qui sera organisée le 19 décembre, verra l'organisation du "Sommet national de la jeunesse et de la participation politique", avec "la présence attendue de 2.500 jeunes", a relevé la même source.

Cette phase dont les travaux seront basées sur les résultats et les conclusions de la précédente phase, comprendra l'organisation de trois panels ouverts, afin de "débattre des défis et des questions liés à la participation des jeunes à la vie politique", et ce, en vue de "braquer la lumière sur les meilleurs pratiques et les difficultés les entravant, en sus de la mise en avant des opportunités offertes et les futurs défis pour permettre aux jeunes de participer à la vie politique, et présenter des propositions et des recommandations à même de les soutenir et les encourager à y prendra part", a ajouté le communiqué.

Dans ce contexte, le CSJ a rappelé que l'Algérie a franchi durant les dernières années des étapes "audacieuses et tangibles" dans sa démarche visant à "renforcer le rôle des jeunes dans la participation à la gestion des affaires publiques locales et nationales", des étapes qui constituent "une véritable traduction des démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à édifier une Algérie Nouvelle qui répond aux aspirations du peuple algérien, et qui se base sur les réformes constitutionnelles à travers la poursuite de l'édification institutionnelle et la mise en place des mécanismes constitutionnels et juridiques en vue de garantir l'intégrité du processus démocratique, sur la base de la participation efficace des citoyens, de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger".

Cet objectif s'est concrétisé à travers plusieurs mécanismes, à l'instar de la création du CSJ et la révision de la loi organique relative au régime électoral, selon la même source.