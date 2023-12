Afrique de l'Est: Retrait du contingent burundais de l'EAC-RF

Environ neuf cents éléments du contingent burundais ont quitté Goma (Nord-Kivu) dimanche 10 décembre en direction de leur pays.

Le Commandant de la Force régionale de l'EAC, le général de division Aphaxard Kiugu, et ses adjoints, ont rendu le dernier hommage à ces éléments du contingent burundais avant qu'ils ne prennent leur avion pour le Burundi, dimanche à l'Aéroport international de Goma.

Cette force régionale précise sur son compte X (Twitter) que c'est plus de neuf cents soldats du contingent burundais ont quitté le Nord-Kivu ; les uns via l'aéroport international de Goma, et les autres accompagnant leur composante logistique par la route.

Pendant un an de présence, les militaires burundais avaient installé leur base à Sake mais une partie d'entre eux ont été déployés à Mushaki et sur l'axe Kilolirwe, Kitshanga et Mweso dans le territoire de Masisi.

Le commandant de la Force régionale argumente que cette présence avait permis aux FARDC et au M23 d'observer le cessez-le-feu qu'ils ont maintenu jusqu'à sa rupture en octobre 2023.

Le contingent burundais est le troisième à quitter le Nord-Kivu après celui du Kenya et du Soudan du Sud, soit respectivement plus de 250 et 300 soldats, selon l'EAC-RF.

Les éléments qui restent encore sur le terrain, y compris le contingent ougandais, y seront maintenus jusqu'au 7 janvier 2024 avant de regagner leurs pays respectifs. Ce départ des troupes burundaises s'aligne sur le plan de sortie décidé par les chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC lors d'une réunion extraordinaire du 6 décembre 2023 à Arusha en Tanzanie, rappelle le commandement de l'EAC-RF.