Tunisie: Elections locales - Le candidat Chokri Jaouadi, (Khaznadar) appelle les électeurs à voter massivement pour contribuer au changement

Tunis — Le candidat Chokri Jaouadi, de la circonscription de Khaznadar a appelé les électeurs de sa localité à voter massivement, le 24 décembre pour réussir ces échéances et contribuer à améliorer les conditions de vie, au niveau local.

Dans une déclaration, lundi à la TAP, le candidat qui reconnait le désintérêt des citoyens pour les élections en raison, estime-t-il de la pénurie des produits alimentaires de base, insiste sur l'importance de ces échéances qui constituent un nouveau tournant dans l'action locale.

Le candidat qui a choisi le contact direct avec les habitants plutôt que les meetings précise que son programme est composé de 6 points majeurs qui concernent le suivi de l'action municipale, dans la localité de Saidia, en particulier, s'agissant de la propreté et la protection de l'environnement, le revêtement des routes et chaussées et l'entretien du réseau d'évacuation des eaux de pluies.

Le candidat d'engagement dans son programme à trouver des solutions aux préoccupations pressantes des habitants, en collaboration avec le conseil municipal, et à contribuer à l'élaboration du plan régional de développement de la région.

Il affirme qu'une attention particulière sera accordée à la jeunesse, proposant, dans ce sens, la création d'un bureau spécialisée dans cette question.

Le candidat promet, en outre une prise en charge optimale des ssniors et retraités à travers la création d'un club pour les réunir et défendre leurs intérêts.

Le programme du candidat de Saidia prévoit, également, la prise en charge des enfants, en leur dédiant des programmes récréatifs et de loisirs qui cibleront, en premier, les élèves des écoles Saidia et la Cité de la Pposte. Le candidat propose aussi la création d'un club pour enfants et l'ouverture d'un bureau des Scouts tunisiens dans la localité.

Abordant le phénomène de l'abandon scolaire, le candidat a souligné le rôle des centres de formation dans l'intégration professionnelle de cette catégorie de jeunes.