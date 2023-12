Afrique de l'Ouest: À la 64ème Session Ordinaire de La CEDEAO, le Représentant spécial Simão souligne l'importance de poursuivre le dialogue et l'engagement avec les pays en transition

Dakar, le — Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a achevé hier une visite de travail d'une semaine dans la capitale nigériane, Abuja.

Au cours de sa visite, M. Simão a eu une série de réunions avec les autorités nigérianes et les partenaires régionaux. Il a également participéà la 91ème session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le 7 décembre, et à la 64ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Abuja le 10 décembre 2023.

Lors de sa rencontre avec le Ministre des affaires étrangères, l'Ambassadeur Yusuf M. Tuggar, le Représentant spécial a salué les efforts inlassables déployés par le Nigéria pour favoriser la paix et la stabilité dans la sous-région. Il a également réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer de travailler avec les autorités nigérianes pour renforcer le développement et la démocratie.

Au cours de sa visite, M. Simão a participé à la Conférence sur la « présentation publique de l'évaluation des besoins des partis politiques au Nigeria », organisée par le Centre Kukah, Coordonnateur du Comité national pour la paix, où il a délivré un message d'amitié et appelé à la nécessité de soutenir les partis politiques dans leur rôle crucial en faveur de la consolidation de la démocratie.

%

S'exprimant lors de la 64ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, M. Simão a souligné l'importance de poursuivre le dialogue et l'engagement avec les pays en transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. « La situation actuelle au Niger reste sans doute l'évolution politico-sécuritaire la plus préoccupante qui a eu un impact sur la paix et la sécurité au Sahel avec des implications pour l'ensemble de la région », a-t-il averti, ajoutant que « les derniers évènements laissent également présager un avenir incertain pour le retour de l'ordre constitutionnel dans tous les pays de notre région actuellement en transition politique ».

Il a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour s'attaquer « aux problèmes économiques tels que la redistribution inéquitable des ressources ; le chômage, en particulier chez les jeunes ; et d'autres formes de marginalisation socio-économique des personnes vulnérables, y compris les femmes.

M. Simão a également évoqué l'urgence d'agir maintenant pour sauver l'éducation de toute une génération d'enfants qui font face aux conséquences néfastes des conflits. Tout en saluant et en encourageant les efforts en cours dans plusieurs pays en faveur d'un accès équitable à une éducation de qualité, le Représentant spécial a appelé à un investissement accru pour la sécurité dans les écoles et à l'introduction de réformes dans l'éducation et la formation professionnelle.