Tunisie: C3 | Groupe C - 3e journée - Rivers United-CA (1-0) - A court d'idées

Actif mais peu précis, le Club Africain est finalement tombé sur un os!

Stade international Godswill Akpabio d'Uyo. Public nombreux. Pelouse en bon état. Climat tropical et humide par moments (35°C). Rivers United-CA (1-0). Arbitrage du Mauritanien Dahane Beida. But de Nyima Nwagua (43'). Avertissements: Samuel Antwi, Rached Arfaoui, Adem Taoues et Suleiman Abba.

Rivers United FC : Akande Abiodun, Kazie Enyinnaya, Odeh Paul, Farouk Mohammed, Anthony Ohaegbu, Temple Emekayi, Deputy Echeta, Alex Oyowah, Nyima Nwagua (Capitaine), Asiegbu Shedrack, Samuel Antwi.

CA : Moez Hassen (Capitaine), Ameur Omrani, Taoufik Cherifi, Ghaith Zaalouni (Adem Garreb), Mohamed Amine Hamrouni (Adem Taoues), Ahmed Khélil, Federico Bikoro (Wissem Ben Yahia), Rached Arfaoui, Taieb Meziani, Bassem Srarfi, Kingsley Eduwo (Hamdi Laâbidi).

Pour sa troisième sortie en phase de groupes de la Coupe de la confédération, le Club Africain a croisé hier le fer avec les Nigérians de Rivers United FC au Godswill Stadium d'Uyo. Troisième rendez-vous entre les deux équipes après ceux de 2017 où le CA a gagné à l'aller comme au retour. Ce faisant, en roue libre jusque-là, après une entrée en lice tonitruante, avec deux succès de rang dont un en déplacement, le CA s'est produit au Nigeria avec l'intention de réaliser un carton plein en cette phase aller. Pas du goût des Nigérians cependant, redevables d'une réaction après avoir antérieurement chuté face à Dreams FC. Notons tout d'abord que Said Saibi a innové pour le coup d'envoi, en alignant d'entrée l'international équato-guinéen Bikoro, ainsi que Rached Arfaoui , alors que Hamdi Laâbidi et Chiheb Laâbidi sont restés en réserve. Sans transition, sans round d'observation et sans tâtonnement, le CA met à peine 3' pour se créer la première et sérieuse occasion par Meziani qui trouve le portier nigérian.

Par la suite, l'adversaire nigérian tente d'emballer le match mais le CA est bien en place. Rivers FC se montre d'ailleurs particulièrement véloce avec ce marquage à la limite de la correction de Emekayi sur Eduwo. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, Srarfi subira le même sort. Le ton est donné, Rivers ne fera pas de cadeaux face à un CA qui reste jusque-là bien en place, maître de son sujet. 30' de jeu et le CA garde le contrôle mais Rivers FC pousse. 35', le Ghanéen Farouk Mohammed lance la première alerte, mais Moez Hassen est bien sur ses appuis. La minute qui suit, Alex Oyowah cadre sa frappe, interceptée par le portier et capitaine clubiste. Le premier tournant du match intervient à la 43'. Le capitaine Nyima Nwagua, dos au but mais suivi par Ameur Omrani, trouve le moyen de pivoter et frappe. Moez Hassen est battu par ce tir croisé, à ras de terre. Piqué au vif, le CA tente de revenir par Arfaoui (44'), servi par Srarfi, mais bien que seul face au gardien, rate lamentablement l'égalisation. La seconde qui suit, le rush de Khélil est dévié par le gardien de Rivers FC, Akande. Le CA assiège désormais mais la pause approche. On en restera là pour ce premier half.

De retour de pause, la frappe d'Eduwo est repoussée par le gardien alors que Meziani, qui tire après un service de Srarfi, touche le bois à la 53'. 57' de jeu, le CA s'installe, accule mais la sentinelle Anthony veille sur la défense. On entame l'heure de jeu avec une possession totale et une domination territoriale clubiste sans résultat. 61', le heading de Taoufik Cherifi d'aboutit pas, alors que Rivers FC constate et s'en remet à la providence. Cependant, à la 81', la tête de Kazie Enyinnaya aurait pu tromper Moez Hassen. 83', Arfaoui écope d'un avertissement pour simulation. 90', Farouk Mohammed sert Temple Emekayi dont le rush heurte le poteau de Moez Hassen. Moindre mal. Au final, le CA est tombé les armes à la main, contre le cours du jeu... ll va falloir maintenant digérer ce revers et se concentrer sur le match de jeudi face à l'Etoile Sportive du Sahel.