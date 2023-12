Tunisie: Le buteur qui se mue en passeur - Sayfallah Ltaief, l'attaquant hybride

Créatif, talentueux et doté d'un coup de reins déroutant, Sayfallah Ltaif est aussi un attaquant à la grâce et l'élégance footballistiques qui ne laissent pas les amateurs du ballon rond indifférents.

Sa première sélection est intervenue en septembre 2022 lors d'un match amical face aux Comores. Et depuis, le sociétaire du FC Bâle, en prêt au FC Winterthur, fait partie de l'ossature élargie du Team Tunisie. Attaquant polyvalent qui évolue souvent sur le couloir droit mais qui peut repiquer derrière les attaquants, Sayfallah Ltaief, 23 ans, marque des points, surtout au FC Winterthour où il fait figure actuellement de taulier en puissance.

Dans les pensées aussi de son club employeur, le FC Bâle, qui tente de le « rapatrier», le joueur peut succomber à la tentation, mais il n'est pas exclu que Winterthur fasse de la résistance en l'état, sachant que le joueur (cédé à titre de prêt par le FC Bâle à Winterthour pour un second exercice consécutif) n'en finit pas de briller et de marquer ces derniers temps.

Il en a donc parcouru du chemin. L'international tunisien a ainsi commencé par percer justement à Winterthur en 2018 (en junior) et bien avant même, dans les catégories des jeunes, du côté du FC Zurich où il a fait ses classes dans un club qui a enrôlé un certain Yassine Chikhaoui de 2007 à 2015. Voilà pour le parcours et la situation du joueur, un international que veut récupérer le Fussball Club Basel en raison des qualités de buteur affichées jusque-là avec Winterthur, club avec lequel il a marqué cette saison 7 buts. Bien entendu, les espérances de Bâle se heurtent aux ambitions des Lions (surnom de Winterthur) qui veulent conserver le néo-international tunisien.

En football, passer du statut de «super-sub» à celui de taulier vous expose forcément et vous ouvre de nouveaux horizons. Et concernant Ltaif, tout pourrait vite s'accélérer, puisque d'autres écuries et non des moindres pourraient entrer en lice dès le mois de janvier en vue de rafler la mise.

Performance et beauté du geste

Cependant, si sa technique est supérieure à la moyenne, il n'est pas toujours au service du collectif, taxé même parfois de solitaire via un excès d'individualisme en début de saison en Suisse. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir du mois d'octobre que le terme «efficacité» est entré dans son vocabulaire, alliant enfin performance et beauté du geste.

Explosif et atypique, ni particulièrement rapide, ni forcément lent, il se distingue aussi par son flair et son sens du but, pouvant se faufiler discrètement et rapidement entre les défenseurs. Insaisissable, il lui arrive tantôt de se muer en passeur décisif, se montrant parfait dans un poste hybride taillé pour lui. En club, cette saison, jusque-là, toujours bien placé, Ltaief laisse parler son inspiration, en permanence à l'affût de la moindre erreur. Tenace et pugnace, il s'adapte rapidement aux schémas préconisés, mais laisse surtout libre cours à son talent avec des crochets, cette finesse dans le jeu, des double démarrages et un art confirmé du dribble, avec, cerise sur le gâteau, cette vitesse de pointe ahurissante et qui a donné bien des maux de tête aux défenseurs de Super league suisse. C'est le moins que l'on puisse dire...