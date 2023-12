Gambie: Le président Barrow promet la création d'une banque pour les femmes gambiennes

Le président Adama Barrow a réaffirmé son attachement envers l'autonomisation des femmes, déclarant que son gouvernement oeuvre pour la création d'une nouvelle banque pour les femmes gambiennes, et ce, en vue de leur permettre d'accéder à des sources de financement.

« Mon gouvernement a toujours soutenu et continuera de soutenir la cause de l'émancipation des femmes dans le pays, » a déclaré le président lors d'une conférence de presse au Palais Présidentiel de Banjul.

« Nous avons mis en place une allocation budgétaire pour les femmes, mais nous voulons aller plus loin et accroître le montant. Nous envisageons même l'ouverture d'une banque pour les femmes du pays car elles constituent un groupe vulnérable et leur accès aux sources de financement est très difficile. Il est également très difficile de satisfaire les conditions proposées par les banques.

Le président a ajouté: « Il est donc très difficile pour les femmes d'accéder aux prêts. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit intervenir et les soutenir. Les jeunes sont les leaders de demain et forment la majorité ; il est donc important que nous leur apportions notre soutien. Nous attribuons normalement dix millions de dalasis aux projets pour les femmes, mais nous voulons faire plus, car cela est insuffisant. Nous voulons soutenir tous les citoyens de notre pays et personne ne sera laissé pour compte. »

Le président a exprimé son opinion sur la tournée nationale qui vient de s'achever. Le président a déclaré que la tournée nationale a été un succès. « Elle m'a permis de rencontrer et d'échanger avec des Gambiens de toutes origines et d'écouter à leurs préoccupations afin d'y apporter des réponses. »

« Toutes les préoccupations soulignées par les Gambiens à travers le pays ont été notées et nous nous efforcerons d'y apporter des solutions. Dans l'ensemble, cette tournée nationale a été une réussite. Nous sommes satisfaits car nous avons le sentiment que les communautés que nous avons visitées apprécient les efforts du gouvernement, notamment dans le domaine des projets sociaux. Nous avons achevé certains projets et nous en avons également initié d'autres. Cela a donné de l'espoir aux communautés que nous avons visitées. »

Le président Barrow a réitéré la nécessité pour les Gambiens de mettre de côté leurs différences politiques et de travailler ensemble pour la construction de la nation. « Je suis tout à fait disposé à m'asseoir autour d'une table et à tenir des discussions avec l'opposition sur le développement de ce pays, » a-t-il déclaré. « Ce pays nous appartient à tous, que l'on soit du parti au pouvoir ou de l'opposition. Le développement de ce pays devrait être une priorité pour nous tous. »

« C'est la raison pour laquelle, en tant que chef d'État, il devrait être de ma responsabilité et faire partie de mes principes d'écouter tous les Gambiens. En fait, cela m'aidera énormément dans l'exécution de mes fonctions présidentielles. Les projets que nous réalisons dans tout le pays sont destinés à tous les Gambiens. Nous ne faisons aucune distinction entre l'opposition et le gouvernement au pouvoir dans nos projets de développement. Le monde évolue sans cesse et la Gambie évoluera également. Elle ne saurait rester en marge du progrès. »

Le Président a également exprimé son opinion sur l'opération nationale ''Deblayons les Routes'' visant l'élimination des structures illégales sur les autoroutes. Le président Barrow a déclaré: « Il est indéniable qu'un certain nombre de plaintes ont été enregistrées dans le pays à la suite de l'opération. Mais les populations doivent autant comprendre que ce pays ne saurait être gouverné de manière anarchique. Nous devons respecter les procédures et la loi. Il est de la responsabilité du gouvernement de construire un marché et de créer un environnement propice aux affaires. Le gouvernement consacre des efforts importants à la réalisation de ces nobles objectifs. Je peux vous révéler que certaines de ces femmes sont assises sur les routes et conduisent leurs affaires dans les marchés. Les marchés sont vides.

Il poursuit: « J'ai également discuté avec de hauts fonctionnaires et nous conduisons présentement une étude sur le marché de Brusubi. Ce marché dispose d'un grand espace et nous inviterons les vendeuses à y exercer leur activité. »

Des plans à court terme pour répondre aux préoccupations du public

Le dirigeant gambien a également réaffirmé le dévouement du gouvernement à apporter des solutions aux préoccupations soulevées par les Gambiens lors de la tournée nationale qui vient de s'achever.

Nous avons des plans à court terme pour résoudre la plupart des problèmes recensés lors de la tournée, » a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous avons mis en service de nombreux projets hydrauliques au cours de la tournée, qui contribueront grandement à remédier à la pénurie d'eau à laquelle sont confrontées certaines communautés. Il s'agit de grands projets d'adduction d'eau d'une capacité de 50 000 litres qui desserviront des milliers d'habitants. »

En conclusion, il a déclaré: « Le gouvernement procèdera à la construction d'environ 132 puits dans le pays. »

