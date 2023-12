Madagascar: Renonciation et nomination de l'évêque de Tôlagnaro

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté, le 5 décembre, la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Tôlagnaro (Madagascar) présentée par Mgr Vincent Rakotozafy. Le Saint-Père a nommé évêque de Tôlagnaro (Madagascar) Mgr Luc Olivier Razafitsimialona, du clergé du diocèse d'Ihosy, jusqu'à présent économe et professeur au Séminaire Saint Jean Baptiste de Vohitsoa.

Mgr Luc Olivier Razafitsimialona est né le 10 octobre 1969 à Ambositra. Après avoir fréquenté le Petit Séminaire Immaculée Conception de Farafangana et celui d'Antsirabe, il a effectué son service national à Faratsiho. Il a étudié la philosophie et la théologie au Grand Séminaire de Fianarantsoa et a été ordonné prêtre le 9 août 1998 pour le Dioceci d'Ihosy.

Il a occupé les fonctions suivantes et a poursuivi ses études : licence en théologie à l'Institut catholique de Madagascar (I.C.M.), Antananarivo. ), Antananarivo (1998-2000) ; vicaire paroissial de la cathédrale et vice-recteur du petit séminaire (2000-2001) ; recteur du petit séminaire, accompagnateur diocésain des séminaristes, président de la confrérie diocésaine, membre de la commission diocésaine de catéchèse, vice-directeur de la radio diocésaine Avec, membre du collège des consulteurs (2001-2003) ; Vicaire général du diocèse d'Ihosy (2004-2005) ; troisième cycle de théologie à l'université de Fribourg, Suisse (2005-2009) ; Aumônier de l'hôpital de Fribourg (2006-2008) ; vice-pasteur de Sainte-Thérèse, Fribourg (2008-2009) ; administrateur diocésain d'Ihosy (2009-2011) ; vicaire général d'Ihosy, curé de la cathédrale, vice-directeur de Radio Avec, membre du collège des consulteurs (2011-2015) ; Études pour un doctorat en théologie à l'Université de Fribourg (2015-2018) ; Formateur et professeur au Grand Séminaire Saint Jean Baptiste, Vohitsoa (2019-2023) ; depuis 2023, économe et professeur au Grand Séminaire Saint Jean Baptiste, Vohitsoa.