Congo-Brazzaville: Améliorer la circulation urbaine pour booster le dynamisme économique

La circulation urbaine et le dynamisme économique sont des sujets essentiels dans le contexte de la construction urbaine et du développement économique des villes.

Ces deux aspects étroitement liés jouent un rôle crucial dans la qualité de vie des citadins ainsi que dans la prospérité économique de la ville. C'est dans ce contexte qu'il faut placer les opérations de déguerpissement et de désengorgement des trottoirs engagées par les autorités municipales de Brazzaville.

Cependant, si l'initiative est louable, les actions menées sur le terrain restent insuffisantes et manquent d'efficacité. Le résultat sera jugé très approximatif si des améliorations significatives ne sont pas apportées.

Voici comment.

La gestion de la circulation urbaine est essentielle pour garantir la mobilité des habitants, la fluidité du trafic et la réduction des congestions routières. On le sait, une circulation efficace a pour effet de réduire le temps de trajet. Pour obtenir ces résultats, les grandes agglomérations ont développé des systèmes de transport urbain qui privilégient le transport en commun.

Si Brazzaville et Pointe-Noire disposent de sociétés publiques de transports en commun, leur efficacité sur le terrain demeure cependant très faible et d'importants efforts sont maintenant à fournir pour offrir à leurs habitants des systèmes plus efficaces.

Construire des infrastructures en tenant compte des particularités de chaque type d'usager - bus, métro ou tramway pour les transports en commun, taxis ou voitures personnelles, piétons, motos et vélos - ainsi que la régulation du trafic sont autant de composantes de la circulation urbaine à prendre en compte pour bâtir un système de transport urbain interconnecté efficace.

Le dynamisme économique d'une ville se mesure à travers divers indicateurs tels que la croissance économique, la création d'emplois, l'investissement des entreprises et le niveau de vie de la population. Une circulation fluide contribue à sa compétitivité économique en facilitant le transport des travailleurs, des biens et des services. Elle favorise le dynamisme économique en permettant aux employés d'accéder plus facilement à leurs lieux de travail et aux commerçants ou consommateurs à leurs marchés.

Mener une politique urbaine basée sur la construction de quartiers polyvalents et complets qui permettent aux citadins de trouver à proximité toutes les commodités donne des résultats convaincants. Ce modèle qui encourage la mixité des usages résidentiels, commerciaux, industriels, peut en effet stimuler l'activité économique en créant des synergies entre différents secteurs.

Développer et améliorer les réseaux de transports en commun a de fait pour effet de réduire la dépendance à la voiture individuelle, ce qui contribue à désengorger considérablement les artères et à réduire la pollution. Avec un impact sur l'accès des travailleurs aux emplois.

Bâtir des villes intelligentes est maintenant le pari que nous devons relever. Concevoir des zones urbaines bien planifiées qui intègrent des espaces de travail, de vie et de loisirs pour réduire la nécessité de déplacements longs et fréquents.

D'ores et déjà, l'adoption de technologies telles que les systèmes de gestion du trafic intelligent, les applications de covoiturage et les véhicules électriques peuvent améliorer la circulation et son impact environnemental. L'adoption prudente de mesures d'incitations fiscales et les subventions peuvent aussi encourager les entreprises à s'installer dans nos villes, créant ainsi des emplois et stimulant l'activité économique.

En conclusion, la circulation urbaine et le dynamisme économique sont deux facettes interdépendantes d'une ville prospère et durable. Une gestion éclairée de ces deux domaines contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens tout en stimulant la croissance économique. Il est essentiel que les autorités urbaines prennent en compte ces deux aspects dans leur planification et leur prise de décision.