Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Mukwege se recueille au cimetière des victimes de la guerre de six jours à Kisangani

Candidat n°15 à la présidentielle du 20 décembre 2023, le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel pour la paix 2018, était le 6 décembre à Kisangani, chef-lieu de la province de Tshopo, dans le cadre de sa tournée électorale.

Denis Mukwege était ainsi dans la ville où il avait été empêché d'y séjourner il y a quelques mois, lorsqu'il voulait animer une conférence pourtant scientifique. Sur le tarmac de l'aéroport, les cadres de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation (ACRN) regroupant des intellectuels et sympathisantS ayant choisi de soutenir Sa candidature l'attendaient. Le cortège s'était donc ébranlé, en totale communion, avec la population boyomaise.

Arrivé à la 18e rue de la commune de Kabondo, le candidat a été contraint par la foule de descendre de la voiture et poursuivre à pied, entouré de la population. La caravane est passée par le marché central, à l'Ackis, au rond-point du Canon, pour chuter à la place de la grande poste. Denis Mukwege a été ovationné par la foule tout au long de ces quatre kilomètres, lui promettant de le porter à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Une foule immense s'est agglutinée à la place de la grande poste.

Une fois devant la tribune, le candidat a déclaré : « Nous allons commencer le plan de paix en 2024. Et nous devons dire ''trop c'est trop''. Nous devons nous prendre en charge. C'est possible que Kisangani devienne une ville de transformation agricole ». Au terme de son adresse, le Dr Mukwege a accordé la parole au public qui a exposé les différents défis de la Tshopo en général. La jeunesse boyomaise, composée des étudiants et d'autres jeunes, a massivement répondu présente au meeting.

%

Ces jeunes ont scandé : « Maindo, yebisa Mukwege abanga eleko te. Toko voté ye na nko pour la garantie de notre avenir » (Pr Maindo, dites à Mukwege de ne pas s'inquiéter, nous allons le voter expressement, pour la garantie de notre avenir). D'autres ont soutenu : « Avec Mukwege comme président de la République, ça sera l'occasion pour la jeunesse d'avoir un chef de l'Etat universitaire, Prix Nobel de la paix, visionnaire, sérieux et ayant une renommée internationale ».

Hommage aux victimes de la guerre de six jours...

Ensuite, le candidat n°15 s'est rendu au cimetière de la guerre de six jours de triste mémoire. En 2000, les armées rwandaise et ougandaise s'étaient affrontées en plein Kisangani, causant de milliers de morts parmi des Congolais. Denis Mukwege est allé s'incliner devant les tombes des victimes de cette guerre atroce de deux troupes étrangères sur le territoire congolais, corroborant du reste sa lutte sur la mise en oeuvre des recommandations du rapport Mapping.

Il est le seul candidat à la présidentielle en tournée électorale à Kisangani à se recueillir au cimetière pour saluer la mémoire des victimes de cette guerre, et rappeler l'impact des dégâts matériels et surtout humains de cette bataille injuste à Kisangani qui ne doit pas rester impunie. Le Prix Nobel de la paix 2018 est également parti réconforter les déplacés internes ayant fui la commune de Lubunga et ses environs, à la suite du conflit sanglant entre les tribus Mbole et Lengola, abandonnées par les pouvoirs publics.