Angola: Les citoyens de 98 pays exemptés de visa touristique

Luanda — Les citoyens de 98 pays, dont le Portugal, le Brésil, le Cap-Vert, les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, sont exemptés de visa touristique pour les séjours annuels en Angola, de moins de 90 jours par an.

Selon un décret présidentiel publié dans le Journal officiel d'octobre dernier, les citoyens de ces pays sont désormais exemptés de visa touristique pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours par entrée et 90 jours par an.

Ils devront se conformer aux « formalités applicables aux postes de frontières », qui ne sont pas détaillées dans le diplôme, présenter un passeport valable au-delà de la durée du séjour et un certificat international de vaccination chaque.

La liste européenne comprend 35 pays, dont tous ceux qui font partie de l'Union européenne, la Russie, la Norvège et la Turquie.

Les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et le Mexique font partie des pays américains exemptés.

Parmi les 14 pays africains exemptés de visa touristique figurent le Cap-Vert, le Maroc, la Guinée équatoriale, le Botswana et le Rwanda, tandis que les 11 pays asiatiques de la liste comprennent la Chine et le Japon, Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Inde, Singapour, Corée du Sud et Timor oriental.

Le décret s'applique également aux pays de l'Océanie ainsi qu'à 14 pays, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à 16 petits États et îles de la région des Caraïbes et du Pacifique.