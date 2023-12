Afrique Centrale: Une entreprise américaine investit dans le chemin de fer reliant l'Angola et la RDC

Luanda — Une entreprise américaine, connue sous le nom d'All-American Rail Group (AARG), investira 4,5 milliards de dollars dans un projet d'appui à l'intégration du plan d'expansion ferroviaire du nord de l'Angola, dans le but de relier le chemin de fer de Luanda à la République Démocratique du Congo(RDC).

Selon un communiqué de presse parvenu à l'Angop, à cet effet, un protocole d'accord a été signé récemment, à Luanda, entre All-American Rail Group et le ministère angolais des Transports, pour renforcer les lignes ferroviaires du pays.

Cet accord consolidera également la sécurité alimentaire de l'Angola, en soutenant l'expansion agricole dans les provinces d'Uíge, Cuanza-Norte, Bengo, Malanje et Zaire, en étroite synergie avec les plateformes logistiques de Soyo, Luvo et Lombe.

L'interconnexion avec la RDC, souligne la note, permettra l'exportation de pétrole, de bois et de minéraux vers les pays atlantiques.

A l'occasion, le ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreua, a déclaré que cet accord mettrait en valeur le potentiel de développement du Corridor Nord, « qui, bien que se terminant à Malanje, peut s'étendre au nord et à l'est du pays (les régions les plus peuplée du pays et possédant des caractéristiques naturelles propices à la mise en oeuvre d'activités agroalimentaires, commerciales, industrielles et touristiques) ».

Le responsable a rappelé que le Plan directeur sectoriel prévoit l'extension des trois corridors nationaux jusqu'aux frontières avec les pays voisins, avec l'objectif prioritaire de renforcer les connexions avec les ports côtiers respectifs, de faciliter le commerce transfrontalier et de stimuler l'économie réelle en Angola.

Pour sa part, le membre du Conseil d'administration d'All-American Rail Group, Mustafa Ocalir, a indiqué que le protocole d'accord est la première étape vers l'appui au plan d'expansion du réseau ferroviaire angolais, une question cruciale pour la diversification du réseau ferroviaire angolais, l'économie et pour la création d'emplois.

"Il est important de comprendre, cependant, que l'intérêt du Corridor Nord de l'Angola n'est pas seulement ferroviaire, le chemin de fer sera construit et intégré avec des plates-formes logistiques et un port dans cette région agricole, pour faire avancer l'audacieux Planagrão et renforcer la sécurité alimentaire. en Angola", a déclaré le directeur de la société américaine.