Ile Maurice: Ligotée et violée par son ex-concubin

Une jeune mère d'un bébé de six mois, âgée de 21 ans, est admise à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Elle est blessée et traumatisée après ce qu'elle a vécu entre les mains de son ex-concubin, dans la nuit du 6 au 7 décembre. Elle a porté plainte au poste de police de Plaine-Magnien et une enquête a été ouverte.

Ayant des ecchymoses, elle explique qu'à la suite de plusieurs problèmes, elle a pris la décision, en août, de mettre fin à sa relation de deux ans avec son concubin, un laboureur du Bouchon, âgé de 34 ans.Elle est repartie chez ses proches à St-Hilaire avec son fils de six mois.

Dans la nuit de mercredi, le laboureur s'est présenté à son domicile, la suppliant de retourner auprès de lui.Après des moments d'insistance, elle a accepté.Ils ont pris place sur la moto du trentenaire et, en cours de route, celui-ci s'est arrêté au Chaland et a demandé à la jeune mère de l'accompagner dans une vieille maison abandonnée.Une fois à l'intérieur, il l'a ligotée avant d'abuser d'elle.

Quelques heures plus tard, la jeune femme lui a expliqué qu'ils devaient repartir à St-Hilaire pour récupérer leur bébé et ils se sont mis en route.En arrivant à MonDésert, une dispute a éclaté et le jeune homme est devenu, une fois de plus, violent.Il a brusquement arrêté la moto avant d'entraîner la jeune femme dans une maison abandonnée, l'a ligotée encore une fois, avant d'abuser d'elle.Ses pulsions assouvies, il l'a ramené dans leur maison au Bouchon.

Le lendemain, vers 3 heures du matin, le trentenaire a réveillé la jeune femme pour des relations sexuelles. Lorsqu'elle a refusé, il l'a agressée, lui donnant plusieurs coups de poing et la blessant au bras avec un couteau.Il l'a enfermée dans la maison avant de s'en aller. La jeune femme a pu s'enfuir et s'est rendue au poste de Plaine-Magnien, d'où les policiers l'ont conduit à l'hôpital où elle est toujours admise.