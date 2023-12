Ile Maurice: Ils sont soupçonnés d'avoir poussé Jean-François Gaël Thomas

La chute de Jean-François Gaël Thomas, que tout le monde croyait jusqu'ici être un accident, s'avère être un meurtre.

Ce jeune homme de 22 ans, qui vivait à Camp-Levieux, aurait été bousculé par deux personnes. Les hommes de l'assistant surintendant Ghoorah, de la Major Crime Investigation Team du Sud, ont procédé à l'arrestation de Samia Lallmohamed et de Franco Walter Noordine. Ils ont tous deux comparu en cour sous une charge provisoire de meurtre et ont été reconduits en cellule en attendant de donner leur version des faits.

Jean-François Gaël Thomas avait quitté son domicile vendredi d'avant pour se rendre à Stanley, dans un entrepôt de vieilles ferrailles. Ses proches ont ensuite appris que le jeune homme avait fait une chute. C'est le propriétaire de l'entrepôt qui l'a retrouvé inconscient au sol et qui l'a transporté à l'hôpital. En y arrivant, l'employeur a soutenu avoir retrouvé le jeune homme dans cet état et a également expliqué que la victime serait toxicomane. La police a recueilli la version de deux témoins, dont celui de Franco Walter Noordine, qui travaille également avec la victime. Ils ont tous deux expliqué que la victime s'affairait à charger un camion de vieilles ferrailles alors qu'il était debout sur une table en métal. Il a perdu l'équilibre et a fait une chute sur la tête. La victime était inconsciente et saignait lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital.

Malgré les premiers soins, elle a été transférée à l'unité des soins intensifs et placée sous respiration artificielle. Les médecins ont constaté qu'elle avait plusieurs fractures et que sa vie ne tenait qu'à un fil. La police n'a pu recueillir la version du jeune homme. Après avoir passé trois jours à l'hôpital, Jean-François Gaël Thomas a succombé à ses blessures lundi. Ses funérailles ont eu lieu mardi dernier. Mais ses proches se doutaient que quelque chose clochait et que sa mort n'était pas accidentelle car, à maintes reprises, il s'était plaint et prévoyait d'arrêter ce travail d'ici la fin de décembre.

Par ailleurs, un groupe d'individus, qui savaient que Franco Walter Noordine avait fait une fausse déclaration à la police, s'est rendu au domicile de cet habitant de Camp-Levieux dans la nuit de samedi. Ces derniers se sont introduits chez lui, munis d'une batte de baseball et d'une barre de fer, et ils l'ont violemment battu. L'affaire a été signalée au poste de police de Camp-Levieux lundi. Franco Walter Noordine a expliqué qu'en début de soirée, samedi, alors qu'il était chez lui, il a entendu un bruit. Il a constaté que quelqu'un tentait de casser le cadenas pour pénétrer sa maison.

Devant sa résidence, plusieurs personnes s'étaient rassemblées. Deux d'entre elles se sont introduites chez lui, armées d'une batte de baseball et d'une barre de fer, et l'ont roué de coups. Il a mentionné qu'un des agresseurs aurait également volé la somme de Rs 1 000 qui se trouvait dans sa poche. Après l'avoir violemment battu, ils l'ont abandonné. Le trentenaire s'est rendu à la police de sa localité pour signaler l'incident, mais il a constaté que ses agresseurs l'attendaient devant le poste de police. Il s'est ensuite rendu au poste de police de Stanley. Il a été conduit à l'hôpital et y a été admis. Il affirme que son agression survient après avoir donné un faux témoignage dans l'affaire de la chute mortelle de Jean-François Gaël Thomas. Franco Walter Noordine a été arrêté à sa sortie de l'hôpital.